سپاه پاسداران عملیات داعش در غرب کشور را خنثی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جمع خبرنگاران درخصوص سناریوی جدید آمریکا گفت: تلاش های مذبوحانه ترامپ برای ارائه چهره منفی از جمهوری اسلامی آب در هاون کوبیدن است.

نماینده مردم بروجرد ادامه داد: دیروز از بروکسل به ایران آمدم به دعوت پارلمان اروپا به بروکسل رفته بودم ۱۲ نماینده از کشورهای اروپایی در شورا حضور داشتند.

وی تاکید کرد: حتی در بین نمایندگان پارلمان اروپا نیز نگاه مثبتی نسبت به آمریکای ترامپ وجود نداشت و انتقادهای مهمی نسبت به عملکرد ترامپ و سیاست های داخلی و منطقه ای وی وجود داشت.

وی با بیان اینکه انتقاد به عملکرد ترامپ فراگیر است، تاکید کرد: آمریکا تلاش دارد با توجه به تاثیرپذیری ترامپ از رژیم صهیونیستی از جمهوری اسلامی چهره منفی ارائه کند. این امر پروژه مشترک اسرائیل، عربستان و آمریکاست.

بروجردی در خصوص سناریوی جدید آمریکا برای تجزیه سوریه گفت: ‌به نظرم این تلاش مذبوحانه است قویا از تمامیت ارضی سوریه و عراق دفاع می کنیم در طول سال های گذشته یکی از اهداف دشمنان تجزیه سوریه و عراق بود که به نتیجه نرسیدند.

وی تاکید کرد: آمریکا با عملکردش نشان داد همچنان سیاست حمایت از تروریست ها و ایجاد ناامنی در منطقه و تجزیه کشورها را دنبال می کند که ان شاءالله این سیاست به نتیجه نخواهد رسید.

نماینده مردم بروجرد در خصوص اقدام سپاه در برخورد با گروه های تروریستی گفت: تروریست ها در سال های گذشته تلاش زیادی برای نفوذ به کشورمان کردند. گروه هایی را تعلیم داده و به مرزهای ایران می فرستند به طور ویژه داعش در این زمینه فعال است ولی سپاه پاسداران در موارد متعددی با آنها در مرزها مواجه شده است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و نیروهای مرزی در برخورد با تروریست ها موفق بودند لذا این چالش ها با توجه به بحران ها در منطقه در آینده نیز ادامه خواهد داشت که به دست سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی ما خنثی می شود.

بروجردی در خصوص حمله ترکیه به عفرین گفت: این اقدام ترکیه عکس العمل کاری است که آمریکایی ها انجام می دهند، آمریکا پس از آنکه از پروژه داعش مایوس شد و در تغییر ساختار سوریه شکست خورد دنبال این است که ارتش کردی ۳۰ هزار نفری را از طریق مستشاران خود آموزش دهد. این اقدام با هدف تجزیه سوریه، توطئه ای است که پیش از این در عراق و اقلیم کردستان رقم خورد که در عراق شکست خورد و امیدواریم باز هم شکست بخورد.

وی در خصوص بازدید نمایندگان از زندان اوین گفت: اول قرار بود این ماموریت را بنده انجام دهم اما بعد از اینکه آقای ملک شاهی مسئولیت را قبول کردند احساس کردم ضرورتی ندارد دو رئیس کمیسیون به این بازدید بروند.

نماینده مردم بروجرد اظهار داشت: با توجه به اینکه مسئولیت زندانی ها مربوط به قوه قضاییه است، حضور اعضای کمیسیون حقوقی و نمایندگانی از سایر کمیسیون ها کافی است، مساله ابعاد بزرگی ندارد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: به دلیل شرایط جوی این بازدید امروز انجام نشد و به احتمال زیاد فردا صورت خواهد گرفت.