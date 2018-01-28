پیام تسلیت امیر قطر به رئیس دولت امارات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در پیام کتبی خود خطاب به خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات که نخستین پیام اعلام شده میان دو کشور از زمان آغاز بحران خلیج فارس طی ۸ ماه گذشته به شمار می آید فوت مادر وی را تسلیت گفت.

امیر قطر در این پیام از خداوند متعال خواست که مادر رئیس دولت امارات را شامل رحمت خود بگرداند. وزارت امور ریاستی امارات به دنبال فوت مادر رئیس دولت این کشور از امروز به مدت ۳ روز عزای عمومی اعلام کرد.

منطقه خلیج فارس از ۵ ژوئن ۲۰۱۷ شاهد بحران میان کشورهای عربی این منطقه بوده به طوریکه عربستان، امارات، بحرین و مصر روابط خود را با قطر به اتهام حمایت دوحه از تروریسم قطع کردند.