فیلمبرداری سریال «پس از حبس» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری سریال مستند- داستانی «پس از حبس» به کارگردانی و تهیه کنندگی فرزاد خوشدست که از اواخر مهر ماه در کانون اصلاح و تربیت کلید خورده بود به پایان رسید.

این مستند که از تولیدات شبکه سه سیما است در لوکیشن کانون اصلاح و تربیت تهران فیلمبرداری شده و به تاثیر هنر بخصوص تئاتر بر مددجویان نوجوان کانون می پردازد.

در این مستند توماج دانش بهزادی بازیگر این مجموعه به عنوان مربی بازیگری با ١٥٠ مددجوی کانون به تمرین تئاتر پرداخت و در نهایت با گزینش ۸ نفر از این مددجویان یک گروه تئاتر تشکیل داد.

در آخرین قسمت های این مجموعه، تئاتری با عنوان «خط باریک قرمز»، با نمایشنامه ای از کاملیا غزلی و کارگردانی توماج دانش بهزادی در تاریخ ٥ بهمن ماه در بخش خارج از صحنه جشنواره تئاتر فجر اجرا شد.

نمایش «خط باریک قرمز» در ۲ سانس با حضور خانواده مددجویان، چهره های سینما، ورزش و همچنین اهالی رسانه در پلتفرم داربست اجرا شد.

فرزاد خوشدست و گروهش با تصویربرداری از یک روز آزادی این مددجویان برای اجرای این نمایش و بعد بازگشت مجرمان به کانون اصلاح و تربیت به فیلمبرداری مستند پس از حبس پایان داد.

تدوین این مجموعه مستند که به صورت همزمان توسط بهادر فتاح طاری آغاز شده بود از هفته آینده وارد مرحله نهایی می شود و قرار است در ماه رمضان از شبکه سه سیما پخش شود.

عوامل مجموعه تلویزیونی «پس از حبس» عبارتند از نویسنده، طراح و کارگردان: فرزاد خوشدست، بازیگر و مربی بازیگری: توماج دانش بهزادی با همراهی گروهی از مدرسین و چهره های بازیگری و همه مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران، مدیر فیلمبرداری: مرتضی پورصمدی با تشکر از فرزین خسروشاهی، گروه فیلمبرداری: حمید رضا کیوانفر، محمدرضا قاسمی، فرزاد وفائی، مهدی حسینی، محسن دلیریان، پشتیبانی فنی: حیدر احسانی، صدابردار: محمود کاشانی، دستیار صدا: حسام مژده ای نیا با تشکر از علیرضا نوین نژاد، تدوین و صداگذاری: بهادر فتاح طاری، دستیار تدوین: نازنین رفاهی، گریم: محمد رضا عباسی، دستیار گریم: رامین غلامی، آهنگساز: مهرداد نصرتی، طراح صحنه و دکور: محمد رضا موحدی، دستیار طراح صحنه: معین نوملی، مهدی فرید افشار، طراحی ماسک: سحر بیگی، ساخت ماسک: امین جراح باشی رضوی، طراح لباس: الهام شعبانی، مشاور رسانه ای: مهسا همتی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: محسن بنی هاشمی، نازنین رفاهی، عکاس: ارسلان امانتی، تهیه کننده و مجری طرح: فرزاد خوشدست، ناظر کیفی: سید محمد سید رضی، مدیر اجرایی: دری رضایی، گروه تولید: حسین جعفری، مصطفی زیرک با تشکر از سلیم قاسمی نیری، تدارکات: شهریار هدایتی، مجتبی احمدی، امیر قاسمی. محصول گروه اجتماعی شبکه سه سیما.

عوامل نمایش «خط باریک قرمز» عبارتند از کارگردان: توماج دانش بهزادی، نویسنده: کاملیا غزلی، تهیه کننده و مجری طرح : فرزاد خوشدست، بازیگران: علی (الف)، معین باباخانلو، علی (ز)، علی (س)، میلاد (س)، محمد رضا (ع)، مهدی (م)، محمد (ی)، مدیر تولید: حسین جعفری، هماهنگی: دری رضایی، طراح نور: فرزین خسروشاهی، طراح صحنه و دکور: محمدرضا موحدی، طراح لباس: الهام شعبانی، طراح گریم: محمد رضا عباسی، مدیر رسانه ای: مهسا همتی، دستیار کارگردان: رضا قاضیانی، محسن بنی هاشمی، ویدیوگرافی: بهادر فتاح طاری، امور اجرایی و برنامه ریزی: نازنین رفاهی، عکاس: ارسلان امانتی، دستیار ساخت دکور: مسعود فخاری، معین نوملی، مدیر فنی: مهدی افشار، دستیار نور: مهدی حسینی، تدارکات: مجتبی احمدی، شهریار نژادبخش، با تشکر از گروه تئأتر پراکسیس، امیر دژاکام، حمید پورآذری، لیلی رشیدی و گالری محسن.