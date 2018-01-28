به گزارش خبرنگار مهر، معاون خدمات شهری شهرداری همدان از آمادگی کامل نیروها و تجهیزات شهرداری همدان در هنگام بارش نزولات آسمانی خبر داد.

مجید درویشی گفت: به دنبال بارش برف روز شنبه، با تلاش نیروهای ستاد برف روبی و نمک پاشی شهرداری، این عملیات در معابر و خیابان های اصلی شهر از همان ساعات اولیه انجام گرفت و بیش از ۱۳۵ دستگاه خودرو و نزدیک به ۱۰۰۰ نفر نیرو برای عملیات برف‌روبی در آماده‌باش کامل بودند.

درویشی بیان کرد: با توجه به استمرار بارش برف این ستاد بصورت شبانه روز فعال و در چند نوبت عملیات برف روبی و نمک پاشی را انجام داد.