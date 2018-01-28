افزایش ۲۳.۹ درصد تولید برق در نیروگاه گازی خلیج فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تولید برق خلیج فارس، کرامت کمالی با اعلام عملکرد ده ماهه سال ۹۶ که با افزایش تولید برق به میزان ۲۳.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

ایشان بیان داشت: تولید برق در نیروگاه گازی خلیج فارس با شش واحد ۱۶۵.۱ مگاواتی جمعا به ظرفیت ۹۹۰ مگاوات ساعت از مرز چهار میلیون و ۶۸۴ هزار و ۷۰۳ مگاوات ساعت گذشت. و این تولید با توجه به شرایط گرم آب و هوایی تابستان گذشته کم نظیر می باشد.

مدیر عامل نیروگاه گازی خلیج فارس، این موفقیت ارزشمند را مرهون تلاش مستمر تمامی کارکنان متعهد نیروگاه و پشتیبانی بی دریغ شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی دانست و اظهار کرد: کارکنان نیروگاه تمام مساعی خویش را برای آمادگی تولید برق در پیک تابستان سال آینده بکار خواهند گرفت.

وی با تقدیر از مردم خونگرم هرمزگان بابت همکاری در مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در سالیان اخیر اظهار کرد: به منظور تامین و تداوم انرژی الکتریکی مطمئن و پایدار در استان و توسعه رفاه عمومی جامعه ضروری است تا استفاده بهینه از انرژی الکتریکی توسط اقشار مختلف جامعه به طور جدی مدنظر قرار گیرد.

وی اضافه کرد: نیروگاه خلیج فارس در سال ۹۶ در شاخص های مختلف فنی و اداری موفق به کسب رتبه های برتر شد. که میتوان در این زمینه از کسب رتبه برتر در ارزیابی آمادگی تولید برق در تابستان بین نیروگاه های کشور، کسب مقام اول در جشنواره مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت و کسب رتبه سوم ارزیابی روابط عمومی بین نیروگاههای کشور نام برد.

مدیرعامل نیروگاه خلیج فارس بیان داشت برای ایجاد آمادگی واحدهای نیروگاه خلیج فارس، طبق برنامه ریزی قبلی تعمیرات اساسی واحد دو و سه در حال انجام می باشد که ان شاالله تا قبل از پایان سال این تعمیرات خاتمه و تمامی واحد های نیروگاه در سال آتی با ظرفیت کامل در مدار تولید خواهند بود.

لازم به ذکر است نیروگاه گازی خلیج فارس به عنوان حامی محیط زیست در تولید انرژی پاک و عاری از هر نوع آلودگی قرار گرفته است. این نیروگاه دارای شش واحد ۱۶۵.۱ مگاواتی از نوع ۱۳_E۲ GT است که در جنب شهر قلعه قاضی قرار دارد و بیشتر از یک سوم تولید برق استان را بر عهده دارد.