موگرینی: جنگ قدرت ها در افغانستان صلح را به گروگان گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار بیانیه ای حمله روز گذشته کابل را به شدت محکوم کرد و با بازماندگان قربانیان این رویداد ابراز همدردی کرد.

وی همچنین گفت که حملات تروریستی اقدامی علیه مردم و روند صلح در این کشور است.

موگرینی افزود: دیر زمانی است که آرزوی شمار زیادی برای زندگی در صلح، توسط جنگ برخی قدرت ها در افغانستان به گروگان گرفته شده‌ است.

لازم به ذکر است که حمله انتحاری روز گذشته در چهار راه «صدارت» واقع در شهر کابل منجر به کشته شدن ۱۰۳ تن و زخمی شدن ۲۳۵ تن دیگر شد. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است.