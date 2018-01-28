ارد عطارپور از فقدان برادرش نوشت/ او چشم انتظار برف ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردلان عطارپور نویسنده ادبیات ایران و برادر بزرگ اُرد عطارپور تهیهکننده و مستندساز کشور امروز هشتم بهمن در پی ایست قلبی درگذشت. وی آثاری چون «هفتخط ز جام حافظ»، «اقتدا به کفر»، «توهم توطئه»، «درخت عقیم» و... را از خود به یادگار گذاشته است.
اُرد عطارپور در وصف برادر مرحومش آورده است: «اردلان عطارپور نویسنده فرهیخته و خلاق ساعت ۵ صبح یکشنبه ۸ بهمن به علت ایست قلبی درگذشت. برفی که او چشمانتظار باریدنش بود تا نمی به خاک خشک کشور ما بزند، بارید اما همین برف مانع حضور بهنگام آمبولانس اورژانس شد. اردلان پیش از رسیدن به بیمارستان، قلبش از حرکت ایستاد و چشمهایش را برای همیشه بست، چشمی که همواره در جستجوی عدالت و زیباییها بود و قلبی دوستدار محرومان...
او ساده زندگی کرد و ساده رفت و در فاصله این سادگیها، خواند و نوشت و با بزرگواری ناملایمات زندگی را نادیده گرفت.
سالهای زیادی در مطبوعات قلم زد و کتابهای بسیاری هم تالیف کرد. حاصل کارش مجموعهای از کتابها با مضامین مختلف است مثل «توهم توطئه»، «هفتخط ز جام حافظ»، «پیامبر کفرگو»، «مو لای درز فلسفه»، «درخت عقیم»، «اقتدا به کفر»، «مثل همیشه نیست» و همکاری مشترک در تصحیح نسخهای از شاهنامه و...
اردلان با روزنامهها، مجلات و نشریات معتبری چون همشهری، کتاب ماه، گلستان قرآن، چیستا، اکنون، حوادث، دنیای اقتصاد، جهان صنعت و... هم همکاری داشت.
آخرین کتابش «مدرنیته یعنی خوردن از میوه ممنوعه» نام دارد که یک روز قبل از مرگش، آن را تمام کرده و به ناشر سپرده بود.
از اردلان عطارپور آثار دیگری هم در انتظار نشر است.
یادش گرامی و روانش شاد.»
بر اساس اعلام خانواده عطارپور، مراسم تشییع پیکر زندهیاد اردلان عطارپور به احتمال زیاد پسفردا ۱۰ بهمن به سوی قطعه نامآوران بهشت زهرا برگزار خواهد شد.
خبرگزاری مهر درگذشت این نویسنده را به خانواده وی و جامعه ادبی کشور تسلیت می گوید.
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