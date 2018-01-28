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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۱۴

اردلان عطارپور نویسنده و روزنامه‌نگار درگذشت

اردلان عطارپور نویسنده و روزنامه‌نگار درگذشت

اردلان عطارپور نویسنده و روزنامه نگار و نویسنده کتاب «مو لای درز فلسفه» بر اثر سکته قلبی درگذشت.

اسدالله امرایی مترجم و روزنامه‌نگار با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: آقای اردلان عطارپور نویسنده و روزنامه‌نگار شب گذشته دچار سکته قلبی شد و بعد از انتقال به بیمارستان رسول اکرم (ص)، متاسفانه تلاش‌ها برای احیای او ناموفق بود و بدرود حیات گفت.

وی افزود: آقای عطارپور از روزنامه‌نگاران نسبتاً قدیمی بود که در روزنامه‌های دهه ۷۰ و همچنین مجلاتی مانند «فیلم و سینما» و «جهان صنعت» مسئولیت‌هایی را گاه تا سطح سردبیر بر عهده داشت.

به گفته این مترجم و روزنامه‌نگار، کتاب‌های «پژوهشی در شیخ صنعان عطار نیشابوری: اقتدا به کفر»، «مو لای درز فلسفه» و «ادعای کسروی بر حافظ» که ردیه‌ای است بر نظریات احمد کسروی درباره حافظ و شعرهای او، از جمله آثار چاپ شده عطارپور است که البته مشهورترین آنها «مو لای درز فلسفه» است.

کد مطلب 4212503

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