به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتسال ایران خود را برای حضور در جام ملتهای ۲۰۱۸ چین تایپه آماده می‌کند. سیدمحمد ناظم الشریعه که دو سال پیش و در آستانه جام ملتهای ۲۰۱۶ ازبکستان سرمربی تیم ملی شد، ۶ تغییر نسبت به ترکیب دو سال پیش این تیم ایجاد کرده است.

ترکیب تیم ملی فوتسال ایران برای جام ملتهای ازبکستان به این ترتیب بود: سپهر محمدی، علیرضا صمیمی ، محمد کشاورز، محمد طاهری، حمید احمدی، فرهاد توکلی، علی‌اصغر حسن‌زاده، قدرت بهادری، حسین طیبی، مهدی جاوید، مهران عالیقدر، افشین کاظمی، محمدرضا سنگ سفیدی و علیرضا وفایی.

ناظم الشریعه بعد از دو سال و با اعمال تغییرات خواسته و ناخواسته تیم ملی را با این ترکیب راهی جام ملتهای چین تایپه می کند: سپهر محمدی، علیرضا صمیمی، فرهاد توکلی، علیرضا رفیعی، محمد شجری، مهران عالیقدر، احمد اسماعیل پور، علی اصغر حسن زاده، قاسم عروجی، مهدی جاوید، مسلم اولاد قباد، حسین طیبی، سعید احمد عباسی و محمدرضا سنگ سفیدی.

مقایسه این دو ترکیب نشان می دهد ۸ بازیکن تیم ملی که در لیست فعلی تیم ملی هستند، در جام ملتهای ازبکستان هم حضور داشتند یعنی: سپهر محمدی، علیرضا صمیمی، فرهاد توکلی، مهران عالیقدر، علی اصغر حسن زاده، مهدی جاوید، حسین طیبی و محمدرضا سنگ سفیدی.

از ترکیب دو سال پیش تیم ملی علیرضا وفایی، افشین کاظمی، قدرت بهادری، حمید احمدی، محمد طاهری و محمد کشاورز به دلایل مختلف حضور ندارند. کشاورز از تیم ملی خداحافظی کرد، طاهری به اردوهای تیم ملی دعوت نشد، کاظمی دوران محرومیت پس از دوپینگ را سپری می کند، احمدی به خاطر مصدومیت در لیست نیست و قدرت بهادری هم با نظر ناظم الشریعه خط خورد.

علیرضا رفیعی، محمد شجری، احمد اسماعیل پور، ابوالقاسم عروجی، مسلم اولاد قباد و سعید احمد عباسی نفراتی هستند که به جای ۶ بازیکن یاد شده در ترکیب فعلی تیم ملی هستند و به مسابقات جام ملتهای آسیا اعزام می شوند.

تیم ملی فوتسال ایران فردا شب به امارات می رود و سپس از آنجا راهی چین تایپه محل برگزاری مسابقات جام ملتهای آسیا می شود. ایران در مرحله گروهی با عراق، میانمار و چین همگروه است.