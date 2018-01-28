خبر کشف لاشه پلنگ در شاهرود صحت ندارد/ ضرورت انعکاس درست اخبار

علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به انتشار تصویر لاشه یک قلاده پلنگ مربوط به منطقه خوش ییلاق شاهرود در فضای مجازی بیان کرد: این تصویر متعلق به شخصی است که لاشه پلنگ را در زمستان سال گذشته در کوه های بکری شهر دَرَق جاجرم در استان خراسان شمالی پیدا کرده که به دلیل نامعلومی متلاشی شده است.

وی افزود: در همان زمان به اداره محیط زیست گرمه و جاجرم موضوع اطلاع داده شده که از آن اداره برای شناسایی و بررسی لاشه کارشناسانی حضور پیدا کردند و همان زمان لاشه به بجنورد انتقال داده شده است.

رئیس حفاظت از محیط زیست شاهرود گفت: خبر مندرج در برخی رسانه ها نیز مربوط به سال گذشته است که ارتباطی با استان سمنان ندارد و این شائبه در فضای مجازی که مرگ پلنگ بر اثر حمله سگ های گله بوده است قویاً رد می شود چرا که پلنگ حیوان قوی است که به راحتی سگ را شکار می کند و از سوی دیگر بقایای لاشه نشان می دهد مرگ پلنگ به دلیل پیری یا مریضی بوده است.

ساعاتی پیش برخی رسانه های محلی و استانی خبر از کشف لاشه پلنگ در خوش ییلاق شاهرود داده بودند.