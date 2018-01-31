احمد امیر فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۳۵ پروژه شامل جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت بلوارها، بهسازی و شنریزی، ساختمان دهیاری، احداث سیل بند، دفع پسماند، احداث پارک، روشنایی معابر، مرمت و سنگفرش معبر و نصب دوربین و ... در بخش مرکزی دامغان طی دهه فجر افتتاح میشود، تأکید کرد: برای این پروژهها اعتباری معادل ۹۶۴ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
وی افزود: در این ایام همچنین عملیات اجرایی چهار پروژه عمرانی در روستاهای بخش مرکزی دامغان شامل فضای سبز روستاهای جزن، امام آباد و درختکاری بوستان روستایی در روستاهای آهوانو و آستانه بااعتباری معادل ۱۹۰ میلیون تومان آغاز میشود.
بخشدار مرکزی دامغان با بیان اینکه این بخش دارای ۲۹ دهیاری مصوب بوده که با تلاش و پیگیریها سه دهیاری جدید نیز به این جمع افزودهشد، گفت: بخش مرکزی دارای ۶۵ روستا است که بر اساس سرشماری نفوس و مسکن، ۱۱ روستا نیز دارای دهیاری جدید شدند.
وی جمعیت بخش مرکزی دامغان را ۳۲ هزار و ۵۵۳ نفر ذکر کرد و افزود: از این تعداد ۱۲ هزار و ۲۹۵ نفر روستانشین و ۱۰ هزار و ۵۵۸ نفر در دو شهر کلاته رودبار و دیباج ساکن هستند.
امیر فخریان در دیگر بخش سخنان خود بیان کرد: ۳۱۵ فقره سند مالکیت روستایی در بخش مرکزی شامل روستاهای ۸۰ فقره در روستای مومنآباد، ۵۰فقره در روستای محمدآباد، ۱۳۰ مورد در روستای جزن و ۱۵ سند در نعیم آباد صادرشده است و در سال جاری نیز از مجموع اعتبار یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی کمک به دهیاریهای شهرستان دامغان، ۸۰۰ میلیون تومان به دهیاریهای بخش مرکزی تعلق گرفت.
وی به اختصاص ۱۳۵ میلیون تومان از محل اعتبارات اخذ جرائم به روستاهای بخش مرکزی دامغان خبر داد و بیان کرد: این اعتبارات به ایجاد چراغ روشنایی و چشمک زن و نصب علائم راهنمایی و رانندگی اختصاص یافته است.
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