مشهد پیراهن سفید به تن کرد/خوشحالی مردم و تعطیلی مدارس

خبرگزاری مهر - گروه استان ها؛ سرانجام با گذشت ۳۸ روز از فصل زمستان بارش برف زیبای زمستانی مردم مشهد و دیگر شهرهای خراسان رضوی را خوشحال کرد وباعث شد تا بسیاری پس از شکرگذاری به درگاه خداوند متعال برای استفاده از طبیعت زیبای زمستانی به بوستان های شهری رفته و برف بازی کنند.

بارش برف طبق اعلام هواشناسی تا اوایل روز دوشنبه در مشهد ادامه خواهد داشت و دمای هوای این شهر نیز به ۱۰درجه زیر صفر خواهد رسید.

بارگاه منور رضوی سفید پوش شد

بارگاه منور امام رضا(ع) نیز پس از بارش برف زیبای زمستانی سفید پوش شد و خادمان حرم مطهر رضوی به منظور تسهیل در تردد زائران اقدام به برف روبی و پهن کردن کف پوش های ویژه در صحن ها کردند.

در همین رابطه رئیس اداره خدمات عمومی حرم مطهر رضوی گفت: با پیش‌بینی بارندگی از چند روز گذشته همه صحن‌های حرم مطهر رضوی مجهز به کفپوش شده و بالغ بر ۳۰ هزار مترمربع از مسیرهای تردد زائران در حرم مطهر حضرت علی بن موسی الرضا(ع) با این تجهیزات پوشیده شد.

حمیدرضا سبزعلی تاکید کرد: زائران در هنگام بارش برف سعی کنند مسیر تردد خود را از روی کفپوش ها انتخاب کنند. اداره خدمات عمومی با کمک دیگر بخش های اماکن متبرکه در ابتدای فصل سرما آمادگی های لازم را برای مواجه با برودت آب و هوا پیدا کرده است و همه روزه اطلاعات هواشناسی از ایستگاه های هواشناسی دریافت و به دیگر بخش ها برای لحاظ در تصمیمات خود ارسال می شود.

وی با اشاره به احتمال بارندگی شدیدتر برف در زمستان افزود: همه برف روب‌ها و اپراتورهای این بخش به حال آماده باش در خواهند آمد و برای رفاه تردد زائران مسیر رفت و آمد این عزیزان با کفپوش پوشیده می شود.

سبزعلی تصریح کرد: خادمان حضرت رضا(ع) فضای رواق های اماکن متبرک را با سیستم گرمایشی آماده میزبانی از زائران و مجاوران امام هشتم (ع) کرده اند.

تاخیر و لغو پروازهای فرودگاه مشهد

از صبح یکشنبه به دلیل بارش سنگین برف در فرودگاه مهرآباد تهران، پروازهای مشهد- تهران با تاخیر و ابطال مواجه شد که البته با مساعد شدن شرایط جوی در تهران پروازها طبق برنامه انجام شد.

بعدازظهر یکشنبه نیز پس از شروع بارش برف در مشهد و کاهش دید افقی، تمامی پروازهای فرودگاه شهید هاشمی نژاد به مدت یک ساعت به حالت تعلیق درآمد و با مساعد شدن شرایط جوی از سر گرفته شد.

در همین رابطه مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروازهای فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد پس از یک ساعت توقف از ساعت ۱۷ از سر گرفته شد.

حسن جعفری بیان کرد: تیم های لازم برای برف روبی و یخ زدایی باند فرودگاه مشهد در حالت آماده باش هستند تا در صورت ادامه بارش ها اقدامات لازم را انجام دهند.

تعطیلی مدارس مشهد و شهرستان های خراسان رضوی

طبق اعلام آموزش و پرورش خراسان رضوی به دلیل برودت هوا و لغزندگی معابر مدارس مقطع ابتدایی و دوره اول متوسطه مشهد فردا دوشنبه تعطیل خواهد بود.

همچنین مدارس تمامی مقاطع روستایی شهرهای ششتمد، کدکن، کوهسرخ،فریمان،زبرخان، میان جلگه، نیشابور، سرخس، جلگه رخ، فیروزه،کوهسرخ کلیه مقاطع مدارس روستایی تبادکان و سبزوار فردا تعطیل خواهد بود.

طبق این اطلاعیه مدارس مناطق تبادکان،زاوه، احمدآباد،رضویه،چناران،سبزوار در مقاطع پیش دبستانی،ابتدایی و دوره اول متوسطه، شهر خواف در مقطع پیش دبستانی و ابتدایی دوره اول و شهرستانها و مناطق تربت حیدریه، تایباد،گلبهار،کلات،صالح آباد،نوخندان،درگز(بخش میانکوه کلیه مقاطع)سرولایت در مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی تعطیل است.