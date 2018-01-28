فرمانده سپاه جزیره خارگ معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی کمالی امام جمعه خارگ بعد از ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه فرمانده ناحیه مقاومت ثارالله خارگ، اظهار داشت: بسیج یک برکت الهی است و اگر بخواهیم برکت انقلاب اسلامی و بسیج تداوم داشته باشد لازمه آن حفظ ایمان است.

وی با بیان اینکه امروز ما وظیفه داریم که برای حفظ انقلاب اسلامی ایمان و تقوا خود را حفظ کنیم، افزود: برای تحقق این مهم باید وحدت کلمه را حفظ کنیم اما وحدتی که مقتدای آن ولی فقیه باشد و حول محور ولی امر قرار داشته باشد.

امام جمعه خارگ در ادامه بیان کرد: در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که هرگاه در مواقع مختلف اطاعات از ولی فقیه انجام شده شاهد پیروزی‌های بیشتری بوده‌ایم.

کمالی تصریح کرد: یکی از برکات خدا و پشتوانه نظام و انقلاب اسلامی بسیج قهرمان است و ما در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که چطور قدرت‌های پوشالی مانند آمریکا را به زانو در آورده است.

امنیت خارگ بی‌نظیر است

محمود رضایی بخشدار ویژه خارگ اظهار کرد: جزیره خارگ یکی از مهمترین مناطق حیاتی کشور است و اتحاد و همدلی فراوانی در شورای تامین جزیره خارگ حضور دارد.

وی افزود: آرامش حکم‌فرما در جزیره خارگ نشان از عزم جزم شورای تامین جزیره خارگ در حوزه امنیتی، اطلاعاتی و فرهنگی است. بسیج مصداق بارز بازوی توانمند نظام مقدس اسلامی ایران است.

رضایی تصریح کرد: با توجه به شرایط منطقه و قرار گرفتن در خلیج فارس، اقدامات بسیار خوبی در حوزه امنیتی و دفاعی و اطلاعاتی صورت گرفته است و این نشان اقتدار نیروهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و سپاه همیشه قهرمان است، همدلی و ولایت مداری یکی از رمزهای مهم اقتدار نیروهای انقلابی در جزیره خارگ است.

بخشدار ویژه خارگ گفت: فرمانده سپاه ثارالله خدمات فراوانی به اهالی شریف خارگ و بخش ویژه خارگ ارائه داده است، توجه ویژه این فرمانده باعث تعامل و همدلی ویژه ای در جزیره خارگ شد.

بخشدار ویژه خارگ با اشاره به اینکه برخی از مدیران کل استان توجهی برای استقرار ادارات در جزیره خارگ ندارند، افزود: متاسفانه برخی از ادارات در جزیره خارگ از وظایف ذاتی خود غافل مانده‌اند، تذکر می‌دهم و مطمئنا در صورت ادامه این روند با ادارات متخلف برخورد در راستای قانون انجام خواهد شد.

اتحاد در جزیره خارگ یک الگو است

عبدالکریم دانش‌آموز فرمانده سابق ناحیه مقاومت ثارالله خارگ نیز اظهار داشت: جزیره عملیاتی و مهم خارگ یکی از بهترین دوران خاطرات خدمت من است، خارگ یک پهنه عظیم راهبردی برای ایران اسلامی است.

وی افزود: به جرات عرض می‌کنم اهالی شریف خارگ با فرهنگ‌ترین، صبورترین و با محبت‌ترین افراد هستند، اتحاد و دوستی در جزیره خارگ زبان زد خاص و عام و یک الگو در حوزه وحدت است. جامعه اهل سنت خارگ یک وفاق و همدلی در این جزیره ایجاد کرده‌اند.

دانش‌آموز تصریح کرد: اهالی شریف خارگ هر کدام از آنها یک راهنما بودن و به حقیر مشاوره می‌دادند، در خارگ نباید به دیدگاه سیاسی توجهی داشت، سپاه بازوی اجرایی، نظامی، فرهنگی کشور است. از خانواده معظم شهدا تشکر می‌کنم که هر چه داریم از برکات شهدا است.

فرمانده سابق سپاه ثارالله خارگ یادآور شد: یکی از موفق‌ترین پرسنل سپاه سکان فرماندهی سپاه ثارالله خارگ را به‌عهده می‌گیرد و از این موضوع بسیار خوشحالم یک فرد خوشنام سکان را به‌عهده گرفته است که مطمئنا منشا خیرات فراوانی خواهد شد. آرزوی ما این است که خارگ و خارگی‌ها روز به روز موفق‌تر باشد.

اجرای برنامه‌های متنوع بسیج در خارگ

سرهنگ دوم پاسدار سیروس حیاتی فرمانده جدید سپاه ثارالله خارگ اظهار داشت: با توکل برخدا و حمایت‌های اهالی شریف خارگ راه بسیج در جزیره خارگ ادامه خواهد یافت.

وی افزود: امیدواریم همدلی، همفکری‌ها با این حقیر هم تداوم داشته باشد، برنامه‌های متنوعی برای این جزیره راهبردی در نظر داریم که انشاءالله به‌زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

در این آئین سرهنگ دوم پاسدار سیروس حیاتی به عنوان فرمانده جدید سپاه ثارالله خارگ معارفه و از خدمات عبدالکریم دانش‌آموز تجلیل شد.