پرداخت ۹۶۰ کمک هزینه جهیزیه به نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد

رضا سلمآبادی در گفتوگو با مهر اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۹۶۰ کمک هزینه به زوجهای تحت حمایت کمیته امداد خراسانجنوبی پرداخت شده است.
مدیرکل کمیته امداد خراسانجنوبی بیان کرد: ۹۶۰ کمک هزینه به مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بوده که شامل تلویزیون، جارو برقی، فرش، اجاق گاز، لباسشویی، یخچال و سرویس آشپرخانه است.
سلمآبادی ادامه داد: نوعروسانی که این کمک هزینهها به آنان هدیه داده شده در دورههای آموزشی مرتبط با اصول و مهارتهای زندگی در مدت دو تا سه روز شرکت کردند.
وی گفت: یکی از طرحهایی که برای تأمین جهیزیه نوعروسان نیازمند شروع کردهایم طرح هر مسجد یک جهیزیه است چرا که به صورت مشارکتی آسانتر میتوان یک جهیزیه را تأمین کرد.
مدیرکل کمیته امداد خراسانجنوبی افزود: امیدواریم با گسترش این طرح بتوانیم اقدام مؤثری برای تأمین هزینه جهیزیه نوعروسان نیازمند داشته باشیم.
سلمآبادی بیان کرد: همچنین طی نه ماهه سال جاری حدود ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مستمری به سه هزار و ۱۰۰ خانواده تحت پوشش واریز شده است که بیشک این کمک هزینهها نقش مؤثری در وضعیت زندگی خانوادهها تحت پوشش داشته است.
وی اظهار کرد: البته علاوه بر موارد ذکر شده خدماتی چون خدمات درمانی، فرهنگی، ساخت و تعمیر مسکن، آموزشهای فنی و حرفهای و تسهیلات قرض الحسنه به مددجویان اعطاء شده است.
مدیرکل کمیته امداد خراسانجنوبی یادآور شد: در حوزه خدمات فرهنگی نیز اعزام مددجویان کمیته امداد خراسانجنوبی به عتبات و زیات مشهد مقدس و قم را طی سال جاری داشتهایم.
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