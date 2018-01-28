به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، صائب عریقات دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین تصمیمات اخیر آمریکا ضد قدس و آوارگان فلسطین را در راستای تشدید خشونت در منطقه دانست.

وی افزود: تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قرار دادن قدس به عنوان پایتخت (رژیم جعلی) اسرائیل و انتقال سفارت واشنگتن از تل آویو به قدس و اینکه موضوع قدس در مذاکرات جایی ندارد در راستای تشدید خشونت و افراط گرایی و خونریزی آنهم نه میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها بلکه در کل منطقه خاورمیانه است.

عریقات گفت: تنها راه تثبیت صلح در منطقه پایان اشغالگری اسرائیل و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس در مرزهای ۱۹۶۷ است.