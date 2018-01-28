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۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۲۸

عریقات:

تصمیمات آمریکا خشونت در منطقه را تشدید می‌کند

تصمیمات آمریکا خشونت در منطقه را تشدید می‌کند

دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین تصمیمات اخیر آمریکا ضد قدس و آوارگان فلسطین را در راستای تشدید خشونت در منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، صائب عریقات دبیر کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین تصمیمات اخیر آمریکا ضد قدس و آوارگان فلسطین را در راستای تشدید خشونت در منطقه دانست.

وی افزود: تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قرار دادن قدس به عنوان پایتخت (رژیم جعلی) اسرائیل و انتقال سفارت واشنگتن از تل آویو به قدس و اینکه موضوع قدس در مذاکرات جایی ندارد در راستای تشدید خشونت و افراط گرایی و خونریزی آنهم نه میان فلسطینی ها و اسرائیلی ها بلکه در کل منطقه خاورمیانه است.

عریقات گفت: تنها راه تثبیت صلح در منطقه پایان اشغالگری اسرائیل و تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس در مرزهای ۱۹۶۷ است.

کد مطلب 4212796

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