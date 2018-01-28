دمای هوای آذربایجان غربی به زیر۲۰ درجه می رسد/یخبندان در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف و کولاک شدید راه ارتباطی ۳۹۰ روستا در آذربایجان غربی را مسدود پروازهای فرودگاه ارومیه را کنسل و تردد در محورهای ارتباطی را بدون زنجیر چرخ غیرممکن کرده است.

باتوجه به پیش بینی هواشناسی استان با بروز یخبندان از بعد ازظهر امروز برودت هوا به زیر ۱۴ تا ۲۰ درجه خواهد رسید که لزوم اطلاع رسانی به مسافران جهت تردد از محورها و نیز صرفه جویی شهروندان در مصرف حامل های انرژی ضروری است.

راه ارتباطی روستاهای مسدود شده از برف در آذربایجان غربی تا دو روز آتی بازگشایی می شود

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی در خصوص آخرین وضعیت راه های استان به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر تمامی محورهای اصلی شهری باز بوده و تردد در آنها جریان دارد.

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون کولاک در محورهای پیرانشهر – اشنویه، اشنویه – مهاباد، مهاباد – زمزیران و پیرانشهر نقده حاکم است افزود: توصیه می شود مسافرانی که قصد تردد از این محورها را دارند حتما تجهیزات ایمنی همراه داشته باشند.

وی با بیان اینکه در تمامی محورهای استان هم اکنون راهداران مستقر بوده و مشغول ارائه خدمات هستند عنوان کرد: تا کنون سه هزار و ۵۰۰ تن ماسه و نمک پاشی برای جلوگیری از لغزندگی جاده های استان صورت گرفته و در نوبت طی ساعات آتی این اقدام تداوم خواهد داشت.

شکری با اشاره به بازدید مستمر نیروهای راهداری، امداد و نجات و پلیس راه از محورها و جاده های استان گفت: تاکنون مشکل خاصی در محورهای استان را شاهد نبودیم و توصیه می شود مردم با اطلاع از مدیریت راه ها اقدام به تردد و سفر در محورهای استان کنند.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: با توجه به توقف بارش ها در برخی نقاط استان بازگشایی راه های روستایی با توجه به کوهستانی و صعب العبور بودن برخی روستا ها آغاز شده و تا دو روز آینده راه های روستایی استان کاملا بازگشایی می شود.

اعلام کامل دستگاه های مدیریت بحران آذربایجان غربی برای مقابله با یخبندان

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در جلسه اضطراری کمیسیون راه های استان گفت: بارش رحمت الهی طی دو روز گذشته ضمن اینکه موجب خوشحالی مردم استان شده اما مشکلاتی از جمله انسداد راهها، تعطیلی مدارس و ... نیز سبب شده است.

تقی کهوریان با اشاره به افزایش تصادفات در جاده های استان به دلیل یخبندان و لغزنده بودن گفت: با توجه به پیش بینی وقوع و تداوم یخبندان باید پلیس راه و اکیپ های راهداری و امدادرسان در محورها به موقع حضور یافته و تدابیر لازم برای افزایش ایمنی و کاهش حوادث درجاده ها را انجام دهند.

وی ادامه داد: دستگاههای اجرایی باید براساس اعلام پیش بینی های سازمان هواشناسی، تمامی اقدامات لازم را برای انجام در زمان پیش از بارندگی ها، حین و پس از بارشها را انجام داده و راهدارخانه های موجود در استان برای اسکان و ارائه خدمات به هموطنان و گرفتار شدگان در برف و کولاک آمادگی لازم را داشته باشند.

وی همچنین با تاکید بر جلوگیری پلیس راه از تردد خودروهای فاقد زنجیرچرخ در جاده های برفی تصریح کرد:ارائه آموزش های لازم در خصوص نحوه بستن زنجیر چرخ و تمامی اقداماتی که برای حفظ ایمنی و کاهش حوادث در جاده ها ضروری است باید با همکاری کارشناسان مربوطه و صداوسیمای استان در اختیار عموم مردم قرار گیرد تا هموطنان با آگاهی کافی از وضعیت جاده ها و آمادگی لازم برای سفر در شرایط برف و بارندگی اقدام کنند.

معاون عمرانی استاندار همچنین بر لزوم همکاری سیمای مرکز استان درپخش و نمایش تصاویر دوربین های نظارتی جاده های استان به مردم تاکید کرد و افزود: این تصاویر از وضعیت موجود راههای می تواند در تصمیم گیری مردم در مواقع بارندگی به انجام و یا عدم انجام سفرهای زمستانی کمک کرده و می تواند مخاطرات ناشی از ازدحام وسایط نقلیه در جاده ها را کاهش دهد.

امداد رسانی به ۱۷۱۴نفر سرنشین گرفتار شده در برف توسط هلال احمر آذربایجان غربی

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از امداد رسانی به هزار و ۷۱۴نفر سرنشین گرفتار شده در برف و کولاک خبر داد و گفت: از صبح روز گذشته تا کنون با شدت گرفتن بارش ها، امدادگران جمعیت هلال احمر ۸۲۲ دستگاه خودروی گرفتار در برف و کولاک را رهاسازی کرده و به ۱۷۱۴ نفر حادثه دیده خدمات امدادی ارائه کرده اند.

حسن محمودی اصل زاده با بیان اینکه در این مدت همچنین ۷۴ مسافر در پایگاه های امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان به صورت اضطراری اسکان داده شده اند افزود: : برف سنگین و کولاک محورهای نقده به ارومیه، نقده به اشنویه، اشنویه به پیرانشهر و ارومیه، تکاب به شاهین دژ، قره تپه سلماس و ماکو و همچنین دیگر جاده های فرعی استان را بسته بود.

وی اضافه کرد: در این مدت دو هزار و ۵۷۹ بطری آب معدنی، ۱۲۳ تخته پتو، ۳۲۴ قوطی کنسر ،۵۴ کیلو خرما و ۲۷۰ قرص نان در بین مسافران گرفتار شده در برف در جاده ها توزیع شده است.

محمودی اصل با اشاره به اینکه پایگاه های امداد و نجات ثابت و جاده ای برای امداد رسانی به سرنشینان گرفتار شده در برف در محورهای استان دایر است گفت: در سطح استان نزدیک به ۵۰۰ امدادگر در ۱۸ پایگاه مشغول فعالیت و امدادرسانی هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی اظهارداشت: برف و کولاک موجب بروز ۱۲ مورد سانحه رانندگی شده بود که ۱۸ نفر مصدوم داشت و اورژانس هلال احمر آنها را به بیمارستان های استان منتقل کرد.

وی خاطر نشان کرد: به هم استانی ها توصیه می شود از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و در صورت سفر از سلامت وسیله نقلیه و به همراه داشتن زنجیر چرخ اطمینان حاصل کنند و حتما در اتومبیل خود لباس، پتو و بیسکویت به همراه داشته باشند تا در صورت بروز خطر بتوانند از آنها استفاده کنند.