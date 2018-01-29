یخبندان در جاده های کوهستانی خراسان جنوبی/رانندگان احتیاط کنند

سرهنگ حسین رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: تمام محورهای مواصلاتی استان باز بوده، اما در مناطق کوهستانی یخ زدگی و لغزندگی دارد.

وی خواستار احتیاط و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان شد و افزود: همچنین رانندگان با تجهیزات کامل زمستانی قصد سفر کنند.

سرهنگ رضایی با بیان اینکه برودت هوا در برخی از مناطق جاده ای زیاد است، گفت: از شهروندان خواستاریم از مسافرت و رفت و آمد های غیر ضروری در محورهای مواصلاتی پرهیز کنند.

وی با بیان اینکه با توجه به بارش برف، تردد وسایل نقلیه سنگین از ساعت ۲۴ شب گذشته تا ۸ روز جاری ممنوع شده بود، افزود: در حال حاضر تردد این وسایل نقلیه منوط به داشتن تجهیزات کامل، آزاد است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: ساعت ۲۳ شب گذشته در کیلومتر ۳۷ محور بیرجند- قاین، یک دستگاه پژو واژگون و یک نفر دچار جراحت سطحی شده است.