سردترین شب سال در اردبیل تجربه شد/ثبت دمای منفی ۲۶ درجه

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود اینکه سامانه بارشی نیمه بالایی نقشه جغرافیایی ایران را در برگرفته است اما سردترین شب در اردبیل تجربه شد.

در عین حال هر چند پیش آگاهی ها مرتب از وقوع یخبندان خبر می داد، اردبیلی ها سرمایی غیر قابل باور را سپری کردند.

مدیر کل هواشناسی استان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: پیش بینی شده بود که دمای هوای اغلب مناطق استان به ۱۸ تا ۲۲ درجه زیر صفر کاهش یابد.

علی دولتی مهر افزود: ما سردترین شب سال را داشتیم و کمترین دما با ۲۶ درجه زیر صفر در فرودگاه اردبیل به ثبت رسیده است.

وی افزود: خلخال با ۲۵ درجه زیر صفر، نیر با ۲۳ درجه زیر صفر، اردبیل با ۲۲ درجه زیر صفر و سرعین با ۱۶ درجه زیر صفر سردترین شهرهای این استان در ۲۴ ساعت گذشته بود.

مدیر کل هواشاسی استان ادامه داد: در عین حال دمای نمین ۱۵ درجه زیر صفر، فیروز آباد کوثر ۱۳ درجه زیر صفر، مشگین شهر ۱۲ درجه زیر صفر، گرمی شش درجه زیر صفر، بیله سوار سه درجه زیر صفر و پارس آباد دو درجه زیر صفر محاسبه شده است.

وی افزود: سرما و یخبندان مطابق برررسی نقشه های هواشناسی تا روز چهارشنبه تداوم خواهد داشت و احتمال افزایش دما از آخر هفته پیش بینی شده است.