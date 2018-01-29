ورامین دهه فجر میزبان قالیباف، ضرغامی و چمران خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه های ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین همراه با زمان بندی این برنامه ها پرداخت و گفت: این برنامه ها در روز چهارشنبه ۱۱ بهمن با عنوان انقلاب اسلامی، آیین استقبال از دهه مبارک فجر فاطمی با برنامه های افتتاح چهارمین سوگواره فاطمیه(س) و نمایشگاه کوچه های بنی هاشم پس از اقامه نماز ظهر و عصر، محفل انس با قرآن کریم در مصلای صاحب الزمان(عج) شهرستان ورامین پس از اقامه نماز مغرب و عشا با قرائت حامد شاکرنژاد آغاز خواهد شد.

وی افزود: پنج شنبه ۱۲ بهمن با عنوان انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره)، ولایت فقیه و رهبری، حرکت کاروان نمادین ورود حضرت امام خمینی(ره) در ساعت ۹:۳۳ صبح از امامزاده طاهر و مطهر(ع) خیرآباد، اعزام زائران به مرقد مطهر امام راحل به منظور تجدید میثاق با آرمان های معمار کبیر انقلاب اسلامی، اعزام شش تیم درمان اضطراری از پنج استان کشور به ۶ روستای قلعه بلند، حصارقاضی، علی آباد محیط، عبدل آباد، علی آباد فرسوده، خالدآباد و انجام خدمات رایگان پزشکی و توزیع دارو و برگزاری مراسم گرامیداشت یوم الله دهه مبارک فجر در مسجد بقیه الله باغخواص پس از اقامه نماز مغرب و عشا با سخنرانی عزت الله ضرغامی رییس اسبق صدا و سیما و عضو شورای عالی فضای مجازی را خواهیم داشت.

رییس ستاد دهه فجر استان تهران در خصوص برنامه های جمعه ۱۳ بهمن ماه با عنوان انقلاب اسلامی؛ تربیت قرآنی، تحکیم بنیاد خانواده و منزلت زن مسلمان نیز گفت: حضور اقشار مختلف مردم در نماز عبادی و سیاسی جمعه، مسابقه حفظ سوره فجر به صورت کتبی و شفاهی ساعت ۱۰:۳۰ صبح در مصلای صاحب الزمان(عج)، یادواره شهدا در مسجد امام حسین(ع) کارخانه قند پس از اقامه نماز مغرب و عشا با سخنرانی محسن پرویز مسئول تبلیغات لشگر ۲۷ محمد رسول الله(ص) برنامه های ۱۳ بهمن خواهد بود.

وی برنامه های اجرایی شنبه ۱۴ بهمن با عنوان انقلاب اسلامی؛ جوانان، خودباوری و پیشرفت علمی را مورد اشاره قرار داد و گفت: نواخته شدن زنگ گلبانگ انقلاب در ساعت ۹:۳۳ صبح در هنرستان دخترانه «فدک» و مدارس شهرستان ورامین، برگزاری محفل انس با قرآن در ۳۶ آموزشگاه به یاد ۳۶ هزار شهید دانش آموز به صورت همزمان ساعت ۱۰ صبح، نشست تخصصی انقلاب اسلامی، جوانان، خودباوری و پیشرفت ویژه بانوان ساعت ۱۰صبح در حوزه علمیه خواهران کوثر و برگزاری مراسم یوم الله دهه فجر در مسجد جامع ولیعصر(عج) خیرآباد پس از اقامه نماز مغرب و عشا برنامه های اجرایی روز شنبه است.

محمودی افزود: در روز یکشنبه ۱۵ بهمن با عنوان انقلاب اسلامی؛ ارزش های اسلامی، عدالت اجتماعی و مردمسالاری دینی نیز برگزاری همایش پیاده روی بانوان از پارک ۱۵ خرداد تا امامزاده یحیی(ع) ساعت ۸ صبح، دیدار بانوان منتخب محجبه دانشگاهی با آیت الله محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین ساعت ۱۰:۳۰ صبح و مراسم گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر در مسجد صاحب الزمان(عج) روستای علی آباد پس از اقامه نماز مغرب و عشا را خواهیم داشت.

امام جمعه موقت ورامین ادامه داد: روز دوشنبه ۱۶ بهمن با عنوان انقلاب اسلامی، اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و اشتغال نیز تجلیل از فرهنگیان فعال و برتر جوادآباد در حوزه های آموزشی و پرورشی ساعت۸:۳۰ صبح، جشن کارگری و تقدیر از کارگران و کارفرمایان نمونه ساعت ۹ صبح در سالن شهرداری ورامین، برگزاری نمایشگاه عکس و غبارروبی از موزه شهدا توسط همسران شهدا ساعت ۱۴ در گلزار شهدای گمنام و برگزاری یادواره شهدای اصناف در حسینیه شهدای گمنام پس از اقامه نماز مغرب و عشا با سخنرانی سردار شاهچراغی فرمانده سپاه سیدالشهدا استان تهران برنامه های اجرایی روز دوشنبه خواهد بود.

سخنرانی مهدی چمران و محمدباقر قالیباف در ورامین

وی در خصوص برنامه های روز سه شنبه ۱۷ بهمن با عنوان انقلاب اسلامی؛ گفتمان انقلابی، مجاهدت فرهنگی و تمدن نوین اسلامی نیز گفت: اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ساعت ۹ صبح در آموزش و پرورش، مراسم جشن عشایری شهرستان ورامین ساعت ۱۵ در روستای دمزآباد و برگزاری مراسم یوم الله دهه فجر در مسجد اعظم جوادآباد پس از اقامه نماز مغرب و عشا در این روز برگزار می شود.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران برنامه های چهارشنبه ۱۸ بهمن با عنوان انقلاب اسلامی؛ اقتدار ملی، آمادگی دفاعی و امنیت پایدار را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی ساعت ۷:۳۰ صبح در یگان ویژه امداد شرق استان تهران، نشست تخصصی تحکیم خانواده، سیره و الگوی فاطمی ساعت ۹:۳۰ صبح در آموزش و پرورش، همایش یاوران انقلاب ساعت ۹:۳۰ صبح در سالن شهید رجایی، و برگزاری مراسم یوم الله دهه فجر در مسجد ارشاد امرآباد پس از اقامه نماز مغرب و عشا با سخنرانی محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیگر برنامه های دهه مبارک فجر در ورامین است.

وی در خصوص برنامه های پنج شنبه ۱۹ بهمن، با عنوان انقلاب اسلامی؛ ایمان، جهاد و شهادت نیز گفت: اجرای طرح مطلع مهر ساعت ۹:۳۰ صبح در آموزش و پرورش، مراسم میهمانی لاله ها در گلزار شهدای گمنام، سیدفتح الله، حسین رضا و ۲۰ گلزار شهدای شهرستان ورامین ساعت ۱۰ صبح، و نیز برگزاری مراسم گرامیداشت یوم الله دهه مبارک فجر در مسجد امام حسین(ع) امرآباد پس از اقامه نماز مغرب و عشا با سخنرانی مهدی چمران برنامه های اجرایی ۱۹ بهمن است.

اعلام مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن ورامین

محمودی افزود: جمعه ۲۰ بهمن، با عنوان انقلاب اسلامی؛ وحدت ملی، عزت امت اسلامی و حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) حضور اقشار مختلف مردم در نماز عبادی و سیاسی جمعه، تقدیر از اساتید و دانشجویان برجسته رشته های مختلف پس از اقامه نماز جمعه در مسجد صاحب الزمان(عج) و مراسم یادواره شهدا در مسجد امام حسین(ع) روستای رستم آباد پس از اقامه نماز مغرب و عشا را خواهیم داشت.

رییس ستاد دهه فجر استان تهران اظهار داشت: همایش انقلاب اسلامی،استکبارستیزی و حمایت از جبهه مقاومت ویژه بانوان ساعت۱۰صبح در حوزه علمیه خواهران کوثر، آیین نورافشانی ساعت۲۱ در میدان رازی، ندای تکبیر در اماکن عمومی و پشت بام منازل در شب پیروزی انقلاب اسلامی ساعت۲۱، محفل انس با قرآن کریم در مصلای صاحب الزمان(عج) شهرستان ورامین پس از اقامه نماز مغرب و عشا با قرائت سعید پرویزی نفر اول مسابقات بین المللی قرآن کریم سال۱۳۹۶ و نفر اول ابتهال خوانی کشور از برنامه های شنبه ۲۱ بهمن با عنوان انقلاب اسلامی؛ استکبارستیزی، حمایت از جبهه مقاومت و قدس شریف در شهرستان ورامین است.

وی گفت: روز یکشنبه ۲۲ بهمن با عنوان انقلاب اسلامی؛ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی برگزاری راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ورامین، خیرآباد و جوادآباد را خواهیم داشت، که در ورامین این راهپیمایی از میدان امام خمینی(ره) به سمت خیابان شهدا-میدان امام حسین(ع)-بلوار شهید باهنر- کارخانه قند ورامین ساعت ۹:۳۰ صبح و برپایی ایستگاه های صلواتی، فرهنگی، غرفه های مشاوره و سلامت و کودک در مسیر راهپیمایی در ورامین اجرا خواهد شد.