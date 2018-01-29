رونمایی از پوستر «دارکوب» بهروز شعیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین فیلم بلند سینمایی شعیبی هم اکنون آماده نمایش در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر است. «دارکوب» نسبت به «سیانور» فیلم قبلی این کارگردان اثر متفاوتی است.

پوستر این فیلم توسط آتلیه سه در چهار طراحی شده است که پیش از این در طراحی و ساخت اقلام تبلیغاتی «سیانور» هم با شعیبی همکاری داشت.

مهناز افشار، سارا بهرامی، جمشید هاشم ‌پور، هادی حجازی ‌فر، طوفان مهردادیان، نگار عابدی، شادی کرم‌رودی، ثریا حلی، آتیه جاوید، علیرضا کی‌منش، ندا عقیقی و امین حیایی بازیگران فیلم هستند.

«دارکوب» محصول موسسه سینمایی سیمای مهر به تهیه کنندگی سید محمود رضوی است.