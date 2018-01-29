آزاد راه قزوین به زنجان همچنان مسدود است

سرهنگ نصرالله بیگلری دقایقی قبل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: محور قزوین به زنجان که به دلیل بارش شدید برف و کولاک و نیز یخبندان از روز گذشته مسدود شده همچنان بسته است و راهداران در حال برفروبی و باز گشایی این مسیر هستند.

رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: با تلاش مجموعه نیروهای امدادی، راهداران، پلیس راه و هلال احمر گردنه هجیب در محور بوئین زهرا از ساعتی قبل باز شده و تردد در این محور و مسیر بوئین زهرا به ساوه جریان دارد.

سرهنگ بیگلری بیان کرد: همچنین گردنه کوهین در جاده قدیم قزوین به رشت که به صورت دوطرفه شده باز شده و ترافیک مسیر تخلیه شده است و مشکلی نداریم.

وی گفت: همچنین آزاد راه قزوین به تهران نیز بازشده و تردددر آن جریان دارد که در برخی محدوده ها دارای ترافیک است.

رئیس پلیس راه استان قزوین از رانندگانی که در محورهای مواصلاتی این استان تردد می کنند خواست ضمن همراه داشتن زنجیر چرخ و وسایل گرم و اطلاع از وضعیت جاده ها با احتیاط رانندگی کنند و به توصیه های پلیس توجه کنند تا از بروز هرگونه حادثه ای در جاده ها جلوگیری شود.