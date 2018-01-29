شرکتهای دانش بنیان از تسهیلات اشتغال برخوردار می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ، علیرضا دلیری با تاکید بر حمایت از تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری اظهار کرد: باهدف حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، پرداخت تسهیلات اشتغالزا به سرمایهگذاران، کارآفرینان و متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی انجام می شود .
وی افزود: این تسهیلات از محل تلفیق منابع صندوق توسعه ملی با مؤسسات عامل شامل بانکهای کشاورزی، توسعه تعاون، پستبانک و صندوق کارآفرینی امید اعطا میشود.
دلیری خاطر نشان کرد: تسهیلات مذکور برای روستاها با اولویت مناطق مرزی، مناطق عشایری و محروم و همچنین سرمایه در گردش برای نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اعطا میشود.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی را مشمول این طرح خواند و گفت: «رستههای اقتصادی پر اشتغال» شامل کشاورزی، معادن، فعالیتهای خدماتی و صنایعدستی، فعالیتهای فرش دستباف و کلیه فعالیتهای مربوط به آنها در مناطق هدف اجرای طرح، اعم از ایجادی، تکمیلی و توسعه مشمول این آییننامه میشوند.
وی افزود: همچنین «رستههای اقتصادی» مشمول این آییننامه شامل کشاورزی از جمله زراعت، دام و طیور، باغداری، شیلات، گلخانه، گیاهان دارویی، خدمات تجاری، خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی، خدمات ماشینی کردن ( مکانیزاسیون) کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع کشاورزی، خدمات ماشینی کردن ( مکانیزاسیون) کشاورزی، از دیگر مشاغل اقتصادی مشمول این طرح به شمار میروند.
دلیری خاطر نشان کرد : صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و منابع طبیعی شامل جنگلداری، پرورش نهال، معادن کوچک اعم از کلیه معادن به جزء معادن بزرگ و ملی، فعالیتهای خدماتی شامل خدمات ارتباطات و فناوری اطلاعات، همچنین اصناف، آموزش، گردشگری، ورزشی فرهنگی و هنری، حملونقل انبارداری، بیمه ای، بهداشتی و درمانی، بازیافت و انرژیهای تجدیدی پذیر و صنایعدستی و فعالیتهای فرش دستباف و کلیه فعالیتهای مربوط به آن و سایر صنایعدستی نیز از دیگر فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی با اولویت رستههای اقتصادی پر اشتغال به شمار میروند.
وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات اعطایی برای مناطق مختلف به طرق گوناگون محاسبه میشود گفت: به عنوان مثال نرخ سود تسهیلات اعطایی، در مناطق روستایی و عشایری مرزی«۴ درصد»، مناطق روستایی و عشایری غیر مرزی «۶ درصد» و همچنین برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستر در نواحی صنعتی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت، «۱۰ درصد» در نظر گرفته میشود.
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، با اشاره به میزان نرخ سود تسهیلات برای طرحهای دانش بنیان گفت: سود تسهیلات برای طرحهای دانش بنیان، در رشته فعالیتهای مصوب، به میزان یک درصد، به صورت اعطای یارانه سود تسهیلات کاهش می یابد و دوره استفاده از تسهیلات طرح نیز حداکثر هجده ماه اعلامشده است.
وی افزود: متقاضیان پس از دریافت تسهیلات، با دوره تنفس حداکثر یک ساله، تسهیلات اعطایی را حداکثر طی مدت ۶ سال باز پرداخت میکنند.
دلیری گفت: طرحها به ترتیب به تأیید دستگاه اجرایی ذیربط، کارگروه اشتغال( کمیته فنی) استان و موسسه عامل میرسند. تمامی طرحهای سرمایهگذاری در چارچوب نظام نظارت، مدیریت و کنترل طرحهای سرمایهگذاری و با ابزارهای مختلف نظارت میشوند.
در صورت همراستا نبودن طرح با اولویتهای اعلامشده و یا انحراف در استفاده از منابع در زمان اجرا، نرخ سود مورد محاسبه ۱۸ درصد خواهد بود. بنابراین متقاضیان میتوانند قبل از درخواست تسهیلات و تصمیمگیری برای ارائه طرح، پیوستهای ضمیمه بهویژه دستورالعمل اجرایی توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مندرج در سامانه کار را مطالعه کنند.
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