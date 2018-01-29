آنجلینا جولی از کمپ پناهندگان سوری بازدید کرد/ سخنانی با سیاسیون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جولی که دیروز یکشنبه در اردن به دیدار پناهندگان سوری رفت، با ازدحام کودکان در اطرافش روبه رو شد و در فضایی گل‌آلود بین صدها ردیف از کاروان‌هایی که در کمپ بیابانی زعتری و در فاصله‌ای کمتر از یک ساعت از مرز سوریه واقع شده، با آنها دیدار کرد.

این پنجمین دیدار جولی از اردن بود که در این بازدید در سخنانی گفت: مایه دل‌شکستگی است که به اردن باز می‌گردم و شاهد این سطح از سختی و آسیب بین پناهندگان سوری هستم که بر اثر این جنگ هشت ساله ایجاد شده است.

وی در این برنامه که از سوی سازمان ملل ترتیب داده شده بود، افزود: من خیلی افتخار می‌کنم که شما این قدر قوی هستید؛ همه شما.

نزدیک به ۵.۵ میلیون پناهنده سوری در اردن، لبنان و دیگر کشورهای همسایه سوریه زندگی می‌کنند.

جولی خطاب به کشورهای میزبان مرزی نیز گفت: این نمونه‌ای از همبستگی جهانی با پناهندگان است.

وی گفت: آژانس پناهندگان سازمان ملل سال پیش تنها نیمی از بودجه درخواست شده برای بحران سوریه را دریافت کرد و امسال تاکنون تنها ۷ درصد بودجه را دریافت کرده است.

این کارگردان آمریکایی بیان کرد: کمک‌های بشردوستانه راه حل درازمدت نیست و هیچکس به اندازه خانواده‌های سوری نمی‌خواهد که از این وضعیت خلاص شود.

این بازیگر با اشاره به راه‌حل‌های سیاسی توضیح داد: یک توافقنامه سیاسی قابل قبول تنها راه برای ایجاد موقعیت برای سوری‌هاست که بتوانند به خانه‌هایشان بازگردند تا این رنج بشری خاتمه یابد.

در اردن بیش از ۶۵۰ هزار پناهنده سوری به سر می‌برند که ۷۸ هزار تن از آنها در کمپ زعتری اسکان داده شده‌اند.