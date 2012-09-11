  1. بین الملل
۲۱ شهریور ۱۳۹۱، ۲۰:۰۷

اخبار سوریه/

انتقاد کارشناس روسی از نقش مخرب غرب/ بازدید آنجلینا جولی از اردوگاه آوارگان

انتقاد کارشناس روسی از نقش مخرب غرب/ بازدید آنجلینا جولی از اردوگاه آوارگان

تاکید یک کارشناس روسی بر نقش مخرب غرب در سوریه، تاکید وزیر خارجه اردن بر راهکار سیاسی و بازدید آنجلینا جولی از هنرپیشگان غربی از اردوگاه آوارگان سوری از مهمترین تحولات مربوط به سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم ، "کریل کوکتیچ" گفت : مسکو فقط یک اهرم فشار علیه طرفهای درگیر در سوریه دارد و آن وجهه اش به عنوان میانجی گر شفاف در خاورمیانه است.

وی با اشاره به رایزنی های روسیه با مخالفان داخلی و خارجی سوریه افزود: مسکو به اعتقاد بسیاری، میانجیگری شفاف است که می تواند نقش مثبتی در اوضاع منطقه داشته باشد و فعلا ابزارهای دیگری در اختیار مسکو نیست.

این کارشناس روسی ضمن تاکید بر ضرورت حل بحران سوریه توسط سوری ها بیان کرد: ابزارهایی که غرب در سوریه به کار می برد حمایت مستقیم از مخالفان و کمک تسلیحاتی به آنها و تاثیر گذاری مستقیم و غیر مستقیم برای تحمیل شروط غرب برای حل بحران سوریه است.

خبر دیگر اینکه "ناصر جوده" وزیر امور خارجه اردن در دیدار "آنتونیو گوترس" کمیسرعالی برای پناهندگان و "آنجلینا جولی" نماینده ویژه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل خواستار راهکار سیاسی برای بحران سوریه و توقف خونریزی ها در این کشور شد.

وزیر امور خارجه اردن همچنین در این دیدار، تحولات سوریه و تاثیرات آن بر کشورهای منطقه به ویژه اردن را مورد رایزنی قرار داد.

وی از جامعه جهانی خواست که به مسئولیت خود درباره تبعات بحران سوریه بر اردن و دیگر کشورهای منطقه عمل کنند،زیرا اردن نیاز به کمک جامعه جهانی در برخورد با موضوع آوارگان دارد.

این در حالی است که آنتونیو گوترس و آنجلینا جولی قبل از این دیدار، از اردوگاه الزعتری در منطقه المفرق در شمال شرق اردن بازید کرده بودند.

کد مطلب 1694503

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