  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشکده ها
۹ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۲۸

در کانون اندیشه جوان؛

نشست «سبک زندگی مجازی» برگزار می شود

نشست «سبک زندگی مجازی» برگزار می شود

نشست «سبک زندگی مجازی» توسط مرکز مطالعات فضای مجازی با مشارکت نهاد عمومی کتابخانه ­های کشور و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «سبک زندگی مجازی» توسط مرکز مطالعات فضای مجازی با مشارکت نهاد عمومی کتابخانه ­های کشور و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در تهران برگزار می شود.

در این نشست از سلسله نشست های کتابخوان تخصصی مرکز مطالعات فضای مجازی، حسن نجفی سولاری با معرفی کتاب خانواده مسلمان و فضای مجازی و کتاب مهارت ارتباط با فضای مجازی، سیدبشیر حسینی با معرفی کتاب ۱۵۰ هشتک نهضت سواد رسانه‌ای و مهدی جمشیدی با معرفی کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت جهان  و کتاب زندگی دکمه بازگشت ندارد، حضور خواهند داشت.

نشست «سبک زندگی مجازی»، صبح سه شنبه ۱۰  بهمن ماه جاری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور اساتید دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در سالن جلسات کانون اندیشه جوان به آدرس: تهران، خیابان وصال شیرازی کوچه بهنام پلاک۲۵  برگزار می شود.

حضور علاقمندان در این نشست بلامانع است.

کد مطلب 4213188

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها