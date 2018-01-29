نشست «سبک زندگی مجازی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «سبک زندگی مجازی» توسط مرکز مطالعات فضای مجازی با مشارکت نهاد عمومی کتابخانه ­های کشور و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در تهران برگزار می شود.

در این نشست از سلسله نشست های کتابخوان تخصصی مرکز مطالعات فضای مجازی، حسن نجفی سولاری با معرفی کتاب خانواده مسلمان و فضای مجازی و کتاب مهارت ارتباط با فضای مجازی، سیدبشیر حسینی با معرفی کتاب ۱۵۰ هشتک نهضت سواد رسانه‌ای و مهدی جمشیدی با معرفی کتاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت جهان و کتاب زندگی دکمه بازگشت ندارد، حضور خواهند داشت.

نشست «سبک زندگی مجازی»، صبح سه شنبه ۱۰ بهمن ماه جاری از ساعت ۱۰ تا ۱۲ با حضور اساتید دانشگاه، دانشجویان و دانش پژوهان در سالن جلسات کانون اندیشه جوان به آدرس: تهران، خیابان وصال شیرازی کوچه بهنام پلاک۲۵ برگزار می شود.

حضور علاقمندان در این نشست بلامانع است.