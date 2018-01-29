برگزاری ۳۱ یادواره شهدا در خراسان جنوبی/۲۹ پروژه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی برات زاده ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: امروز انقلاب اسلامی با افتخار و عزت به جلو حرکت می کند و تمام معادلات دشمنان را بر هم زده است.

وی با بیان اینکه کمیته بسیج حدود ۴۸۷ عنوان برنامه را در دهه فجر امسال اجرایی خواهد کرد، افزود: برگزاری ۳۱ یادواره شهدا و ۱۸ عنوان همایش و همچنین ۲۰ عنوان برنامه شاخص در ایام الله دهه فجر اجرا می شود.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۵۱ نشست تبیین گفتمان ولایت در استان برگزار خواهد شد، گفت: ۱۲ نمایشگاه با موضوعات مختلف و همچنین ۴۶ مسابقه ورزسی در دهه فجر برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ۲۰ قنات در پنج دهستان و ۹ استخر ذخیره آب نیز در ایام الله دهه فجر امسال افتتاح می شود، عنوان کرد: در مجموع مبلغ ۱۷ میلیارد ریال برای این ۲۹ پروژه هزینه شده که ۵۰ درصد توسط سپاه و مابقی توسط مردم و خیرین پرداخت شده است.

برات زاده با اشاره به اینکه ۲۲۰ کارگاه کمک اشتغال روستایی در مباحث اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی در دهه فجر امسال برگزار خواهد شد، افزود: این کارگاه ها اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان هزینه در بر داشته است.

وی با بیان اینکه مراسم سالگرد ورود امام در میدان امام خمینی (ره) شهرستان بیرجند همراه با رژه موتوری برگزار خواهد شد، اظهار داشت: برپایی ایستگاه سلامت، راه اندازی کمپین من انقلابی ام، اهتزار پرچم یا فاطمه زهرا (س) در میادین شهرستان ها، اعزام تیم های پزشکی به مناطق محروم، همایش تجلیل از زنان انقلابی، نشست های بصیرتی بانوان و برپایی ایستگاه های صلواتی از جمله برنامه های کمیته بسیج در دهه فجر است.

معاون هماهنگ کننده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ساختمان پردیس مرتبط با شرکت های دانش بنیان با حضور مسئول سازمان علمی و پژوهشی کشور در چهاردهم بهمن ماه در استان خراسان جنوبی به عنوان یکی از استان های پیش رو در این زمینه افتتاح خواهد شد، گفت: چهاردم بهمن ماه زنگ انقلاب نیز در مدارس استان نواخته خواهد شد.