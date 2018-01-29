به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط موسسه خانه کتاب، مراسم یاد بود محسن سلیمانی؛ نویسنده، مترجم چهارشنبه (۱۱ بهمن ماه) از سوی موسسه خانه کتاب برگزار می‌شود.

سلیمانی، متولد ۱۳۳۸ تهران و فارغ‌التحصیل ادبیات و زبان انگلیسی از دانشگاه علامه‌طباطبایی بود و از سال ۱۳۵۹ کار نوشتن را شروع کرد. از سلیمانی در زمینه نقد ادبی، اصول داستان‌نویسی و نیز داستان در حدود ۷۰ کتاب ترجمه و تألیف منتشر شده است. وی مقالات زیادی در زمینه ادبیات نگاشته که در نشریه‌های معتبر داخلی به چاپ رسیده‌ است.

سلیمانی در حوزه نقد ادبی و پژوهش فعال بود. از جمله آثار او در این حوزه باید به این عنوان‌ها اشاره کرد: چشم در چشم آینه (مجموعه نقد و یک گفتار)، تأملی دیگر در باب داستان (ترجمه)، رمان چیست؟ (ترجمه و نگارش)، درس‌هایی دربارهٔ داستان‌نویسی(ترجمه)، فن داستان‌نویسی (ترجمه)، از روی دست رمان نویس (ترجمه)، شاهکارهای ادبیات جهان (۶ جلد)، ۲۸ اشتباه نویسندگان(ترجمه)، واژگان ادبیات داستانی(انگلیسی - فارسی و فارسی-انگلیسی)، چگونه زندگینامه بنویسیم؟ و اسرار و ابزار طنزنویسی (نگارش و ترجمه).

محسن سلیمانی نویسنده، مترجم، منتقد ادبی و وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در صربستان، دوم بهمن ماه بر اثر حمله قلبی درگذشت.

مراسم یادبود این نویسنده و مترجم چهارشنبه (۱۱ بهمن ماه) ساعت ۱۵ تا ۱۷ در سرای کتاب موسسه خانه کتاب به نشانی خیابان انقلاب اسلامی، بین فلسطین و برادران مظفر جنوبی، پلاک ۱۰۸۰، طبقه منهای ۲، برگزار می‌شود.