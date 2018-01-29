خانه موزه سیمین و جلال ۱۸اسفند ماه افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران، علیرضا جعفری، مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران در حاشیه بازدید علی عطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از پروژه سیمین و جلال با اشاره به اینکه احیا و باز زنده سازی خانه مشاهیر و نخبگان؛ تهران را به پایتخت فرهنگی قابل توجه تبدیل خواهد کرد، گفت:توجه به نویسندگان، هنرمندان و بزرگان عرصه ادب و هنر کشور اهمیت بسیار زیادی در تقویت پایه های فرهنگ ملی دارد.

وی گفت:‌ این افراد به‌عنوان بخشی از مالکان فکری جامعه ؛منشا اثرگذاری در عرصه های مختلف فرهنگی اجتماعی به شمار می آیند، بنابراین احیا و باز زنده سازی خانه مشاهیر نشان دهنده توجه به فرهنگ و هنر اصیل ایرانی است.

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به پایان مرمت و بازسازی منزل جلال آل احمد و سیمین دانشور گفت: این خانه موزه با حفظ هویت این بنای فرهنگی و مطابق با اصول علمی مرمت ابنیه تاریخی انجام شده است.

وی با بیان اینکه حفاظت، مرمت و احیای بناها، مجموعه ها، محوطه ها و بافتهای فرهنگی و تاریخی بسیار ضرورت دارد، افزود: هدف اصلی ما ضمن مقاوم سازی و اصلاح موارد پر مخاطره ، تاکید بر مداخله حداقلی برای حفظ اصالت بنا است.

جعفری با اشاره به تکمیل چیدمان و موزه آرایی این مجموعه بیان داشت:هرچند این مجموعه از کاربری شخصی تبدیل به مجموعه ای با کاربری عمومی (موزه) شده است ، اما تمامی عملیاتهای استحکام بخشی و مقاوم سازی ضمن حفظ اصول مرمت و احیا، براساس مداخله حداقلی صورت گرفته است.

جعفری به برخی اقدامات صورت گرفته در این بنا از جمله محوطه سازی، کف سازی و نازک کاری ، ایمن سازی و تعبیه مسیر دسترسی آب انبار قدیمی که در جریان مرمت و بازسازی پدیدار شده و همچنین نورپردازی مجموعه اشاره و خاطر نشان کرد:در سیرکولاسیون و موزه آرایی فضای این مجموعه نیز تلاش شده تا حس و حال مربوط به این فضا کاملا حفظ شود.

به گفته مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران،مجموعه های الحاقی همچون فضاهای خدماتی و رفاهی نیز با توجه به مبانی نظری همجواری در کنار یک بنای تاریخی، صورت گرفته است.

مدیر عامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران به مرمت و احیای کتابخانه مرحوم جلال آل احمد اشاره کرد و گفت: مرمت اشیای خانه سیمین و جلال نیز به پایان رسیده و چیدمان کتابخانه نیز طبق سلیقه و چیدمان ساکنان این خانه صورت گرفته است.

به گفته جعفری سبک و شیوه قدیم در طراحی و چینش اشیای متعلق به منزل سیمین و جلال به مانند گذشته به نمایش درمی آید تا بازدیدکنندگان در عین بازدید با حس و حال هوای این مجموعه بیشتر انس بگیرند.

وی با اشاره به اینکه مرحوم جلال آل احمد سالها پس از حضور در این مجموعه، اقدام به توسعه دو بخش کتابخانه و مطالعاتی کرده بود، گفت:در مرمت و بازسازی هر دو بخش کتابخانه و بخشی که مربوط به هم اندیشی و همنشینی با نویسندگان و هنرمندان بوده، تلاش شده ماهیت معماری و روح حاکم بر بافت با همان حس و حال گذشته بازسازی شود.

گفتنی است در راستای توسعه فضاهای فرهنگی و هنری در سطح شهر تهران و با هدف باز زنده سازی خانه های مشاهیر و بزرگان و پاسداشت منزلت نویسندگان به عنوان پایه های فرهنگ و هنر در جامعه، منزل مسکونی جلال آل احمد و سیمین دانشور با مساحت۴۲۰ متر مربع به تملک شهرداری تهران درآمده و به همت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی مرمت و بازسازی شده است.

خانه سیمین دانشور و جلال آل احمد با زیربنای حدود ۲۵۰ مترمربع، شامل ۲ طبقه در محله دزاشیب، بن بست ارض قرار دارد که اسفند ماه افتتاح خواهد شد.

در ادامه همچنین به همراه علی عطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از باغ کتاب تهران که به همت شرکت توسعه فضاهای فرهنگی ساخته شده است بازدید به عمل آمد.