تماشای «فیلشاه» را از دست ندهید/ ایجاد یک جریان در انیمیشن ایران

به گزارش خبرنگار مهر، علی نوری اسکویی نویسنده و کارگردان سینمای انیمیشن در یادداشتی به بررسی اجمالی انیمیشن «فیلشاه» ساخته هادی محمدیان که در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر حضور دارد، پرداخت.

در متن یادداشت آمده است: «به نام خدا

با دیدن بخش هایی از فیلم سینمایی فیلشاه و مطالعه ای که قبلا از فیلمنامه اثر و همچنین شناختی که نسبت به تولیدات قبلی تهیه کننده و کارگردان آن داشتم، اطمینان دارم فیلشاه یکی از برجسته ترین آتار این دوره از جشنواره فیلم فجر خواهد بود، اما نکته مهمی که می خواهم در این یادداشت به آن اشاره کنم جریان سینمایی ای است که بواسطه همکاری گروه توانمند هنر پویا و در راس آن حامد جعفری و هادی محمدیان، برای انیمیشن کشور در حال وقوع است.

من به عنوان یکی از فعالان حوزه انیمیشن در دهه های اخیر همواره جریان های مختلف و متنوع انیمیشن کشور را رصد کرده ام اما به حق باید بگویم تاثیرگذاری این جریان بر انیمیشن کشور و آینده تجاری این صنعت در دو دهه اخیر هوشمندانه ترین و کارشناسانه ترین جریان بوده است به شکلی که فکر می کنم اگر اهالی سینما، بزرگان انیمیشن، مدیران، سیاستگذاران و حتی مردم و علاقمندان به درستی از این جریان حمایت کنند، طولی نخواهد کشید که همین جریان هنر پویا می تواند اولین مهره و کلید رسیدن به آرزوها و آمال داشتن یک هنر- صنعت پویای انیمیشن باشد؛ همانگونه که خود این دوستان نیز در انتخاب نام گروهشان اینگونه عمل کرده اند.

برای همین به همه دوستان سینمایی، مدیران و مردم به شدت توصیه می کنم تماشای انیمیشن زیبای فیلشاه را از دست ندهند چراکه به پیش بینی اینجانب این فیلم بدون شک یکی از پرفروش ترین فیلم های سینمایی سال آینده کشور خواهد بود.

علی نوری اسکوئی تهیه کننده و عضو هیات مدیره صنف انیمیشن ایران»