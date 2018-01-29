آغاز اکران «شاخ کرگدن» از ۱۱ بهمن در سینماهای کشور

به گزارش خبرنگار مهر، «شاخ کرگدن» سال گذشته در ایران، بلعارستان، ارمنستان فیلمبرداری شده است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: صدرا که سال هاست خارج از ایران زندگی می کند زمینه تحصیل خواهرش را در خارج از ایران فراهم کرده اما خواهر در مسیر فرودگاه به طرز مشکوکی ربوده می شود! صدرا به سراغ دوست قدیمی اش رضا می رود، او یک بادیگارد حرفه ای است...

فیلم در ژانر حادثه ای و با استفاده از بازیگران ایرانی و خارجی همچون پژمان بازغی، رضا حیدری، اتری وسکانیان، انوشیروان محسنی، شقایق کفایی، ویکتوریا آنتابیان، آشوت وسکانیان، فرشید شفیعی، فرید کیانی اسکویی، لادن قناد، هاوار قاسمی و بابک نوری ساخته شده است.

پخش فیلم سینمایی «شاخ کرگدن» بر عهده دفتر آفتاب عالمتاب است.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده، کارگردان: محسن محسنی نسب، مجری طرح: اسماعیل حیدری، مدیر تولید: مجتبی نور محمدی، مدیر فیلمبرداری: منصور عبد رضایی، برنامه ریز و دستیار یک کارگردان: غزل معصومی، مدیر صدا برداری: میثم یاردیلو، طراح صحنه و لباس: علی مربی، طراح گریم: محمد ذوقی، مشاور رسانه ای:منصوره بسمل، عکاسان: فهیمه فیروزیان، بابک نوری، طراح جلوه های ویژه: امین ظهراب بیگی، دستیار یک فیلمبردار : علیرضا خسرو آبادی، منشی صحنه: شیرین محسنی نسب، مدیر تدارکات: محسن تیموری، تهیه کننده:محسن محسنی نسب.