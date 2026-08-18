به گزارش خبرنگار مهر، فریده اولاد قباد، معاون تعاون و امور اجتماعی، در نشست خبری تشریح عملکرد بنیاد حضور پیدا کرد و گفت: با توجه به اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران متولی خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است، در جریان جنگ تحمیلی دوم و جنگ ۱۲ روزه، تعدادی از سرداران، فرماندهان و مردم بی‌گناه و غیرنظامی به شهادت رسیدند.

وی افزود: آمار شهدای جنگ ۱۲ روزه حدود ۱۰۵۷ شهید است که تعدادی از این شهدای عزیز، به‌ویژه در ارتباط با شهدای زندان اوین، نیازمند بررسی‌های بیشتر بودند و حدود ۱۰۴۹ نفر از این شهدای عزیز احراز و تدفین شدند.

اولادقباد ادامه داد: در رابطه با جنگ رمضان نیز آمار شهدای ما حدود سه هزار و ۱۶۶ شهید است. حتی پس از آتش‌بس و تفاهم‌نامه‌ای که شکل گرفت، آمار شهدا افزایش پیدا کرد؛ چراکه آمار شهدای ما در ابتدا حدود سه هزار و ۴۶۸ نفر بود و پس از ۱۹ فروردین، تعدادی به این آمار اضافه شد.

قرارگاه جنگ بنیاد از نخستین روزها تشکیل شد

اولادقباد درباره روند احراز شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: از ابتدای حادثه و در همان روزهای نخست که رهبر شهیدمان، تعدادی از نیروهای نظامی و مردم به شهادت رسیدند، با دستور جناب آقای دکتر موسوی، قرارگاه جنگ در بنیاد شهید و امور ایثارگران شکل گرفت.

وی افزود: در این قرارگاه، کمیته‌های تخصصی تشکیل شد و هر یک از این کمیته‌ها متناسب با وظایفی که بر عهده داشتند، از همان ابتدای روزهای جنگ فعالیت خود را آغاز کردند. حتی در برخی موارد، همکاران من در بنیاد شهید و امور ایثارگران به صورت شبانه‌روزی در محل کار حضور داشتند.

اولادقباد بیان کرد: کمیته احراز نیز در این قرارگاه فعال بود و دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به احراز و تشییع شهدا و همچنین مجوزهای لازم، به مدیران کل استان‌های بنیاد ارسال شد تا بتوانند مراحل مربوطه را در سریع‌ترین زمان انجام دهند.

وی ادامه داد: به همراه مشاوران و مقام عالی بنیاد و مدیرکل پذیرش، بازدیدی از معراج شهدای تهران داشتیم. احراز شهدای نظامی در یگان‌ها انجام می‌شود و نتیجه برای تطبیق به بنیاد شهید و امور ایثارگران ارسال می‌شود.

احراز شهدای غیرنظامی چگونه انجام شد؟

اولادقباد درباره روند احراز شهدای غیرنظامی نیز گفت: برای احراز شهدای غیرنظامی، این فرآیند در شورای تأمین استان و بر اساس آیین‌نامه مربوطه انجام می‌شود و پرونده‌ها برای بنیاد ارسال می‌شود.

وی افزود: تلاش همکاران ما این بوده است که در بازه زمانی ۲۴ تا ۴۸ ساعت، تطبیق پرونده‌های احراز شهدا را انجام دهند تا مراحل برقراری حقوق و حتی مستمری خانواده‌های معظم شهدا نیز در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.

اولادقباد در ادامه درباره رسیدگی به وضعیت مجروحان اظهار کرد: در رابطه با مجروحان نظامی، موضوع در کمیسیون مربوطه بررسی می‌شود. درباره مجروحان غیرنظامی نیز موضوع در شورای تأمین استان و بر اساس دستورالعملی که از سوی حوزه بهداشت و درمان ارسال شده، پیگیری می‌شود.

وی افزود: پس از ارسال پرونده‌ها به بنیاد، بررسی‌های لازم در کمیسیون پزشکی انجام می‌شود و همکاران ما در معاونت بهداشت و درمان جزئیات این فرآیند را توضیح خواهند داد.

بیش از ۸۷۰۰ دیدار با خانواده شهدا و مجروحان انجام شد

اولادقباد با اشاره به اقدامات مددکاری و مشاوره‌ای بنیاد شهید در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در حوزه مددکاری و مشاوره، بیش از هشت هزار و ۷۰۰ دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و مجروحان عزیز انجام شده است.

وی افزود: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در نخستین بیانیه مبنی بر دیدار و تکریم خانواده‌های معظم شهدا، همه مسئولان ستادی و استانی بنیاد این دیدارها را انجام دادند.

اولادقباد ادامه داد: جا دارد از همه مسئولان در سطح وزرا، معاونان وزرا، استانداران، فرمانداران، شهرداران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قوه قضائیه و قوه مقننه که در این دیدارها، مدیران کل بنیاد شهید و امور ایثارگران را همراهی کردند، تشکر کنم.

وی گفت: این مسئولان با حضور در کنار خانواده‌های معظم شهدا و بعضاً مجروحانی که در بیمارستان‌ها بستری بودند، احساس همدردی و همدلی خود را با این خانواده‌ها نشان دادند.

اولادقباد با اشاره به اقدامات روان‌شناختی و مددکاری انجام‌شده برای خانواده‌های شهدا اظهار کرد: در حوزه مددکاری و مشاوره در جنگ ۱۲ روزه، یک ارزیابی اولیه از نظر وضعیت روحی خانواده‌های شهدای عزیز انجام شد تا شرایط و وضعیت روحی و روانی خانواده‌ها را بدانیم و مشخص شود چه تعداد از این عزیزان همچنان در مرحله شوک و سوگ قرار دارند و چه تعداد واقعاً نیازمند دریافت مشاوره هستند.

وی افزود: این ارزیابی هم در جریان جنگ ۱۲ روزه و هم در برخی حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان، در حوزه مددکاری و مشاوره در حال انجام است.

محکومیت حمله به مدرسه شجره طیبه و ناوشکن دنا

اولادقباد درباره اقدامات فرهنگی این بنیاد نیز گفت: در حوزه کمیته فرهنگی و معاونت فرهنگی، شاید یکی از مهم‌ترین اقداماتی که انجام شد، مطالبه‌گری در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین حمله به ناوشکن دنا بود.

وی افزود: عزیزانی که در مدرسه شجره طیبه حضور داشتند، دانش‌آموزان و خردسالانی بودند که برای تحصیل به مدرسه رفته بودند و هیچ‌گونه ابزار دفاعی نداشتند. حمله به یک مدرسه که مکان نظامی نیست، نقض کنوانسیون‌های حقوق بشری و کنوانسیون‌های ژنو مصوب سال ۱۹۴۹ است.

اولادقباد ادامه داد: حمله به ناوشکن دنا نیز مورد پیگیری قرار گرفت؛ چراکه این ناوشکن برای یک همایش صلح در میلان حضور داشت و آن‌گونه که مطرح شد، تجهیزات نظامی در اختیار نداشت.

وی تصریح کرد: همکاران ما در حوزه تشکل‌های مردمی و معاونت فرهنگی، مکاتباتی با نهادهای بین‌المللی و همچنین دبیرکل سازمان ملل متحد، آقای آنتونیو گوترش، داشتند و این جنایات را محکوم کردند. حتی در مقابل دفتر سازمان ملل نیز حضور پیدا کردند.

موکب‌های فرهنگی برای روایتگری از شهدای جنگ ۱۲ روزه

اولادقباد با اشاره به فعالیت‌های فرهنگی انجام‌شده در استان‌های مختلف گفت: در سراسر کشور موکب‌هایی احداث شد که در آنها فعالیت‌های فرهنگی و هنری انجام می‌شد و به هر حال یاد شهدا و روایت‌هایی از شهدای عزیز ارائه می‌شد.

وی افزود: بسیاری از این اقدامات توسط حوزه رسانه رصد شد و بعضاً همکاران رسانه‌ای در این موکب‌ها در استان‌ها حضور داشتند و بازخوردهای خبری آنها را نیز داشتیم تا بتوانیم روایتگری مناسبی از واقعیت‌های رخ‌داده داشته باشیم.

وی با اشاره به دیدارهای انجام‌شده با خانواده‌های شهدا بیان کرد: در بسیاری از دیدارهایی که با خانواده‌های معظم شهدا داشتیم، با نمونه‌های قابل توجهی از زندگی و شخصیت شهدا مواجه شدیم.

وی ادامه داد: شهید ابوالفضل باروت‌چی تنها سه روز از ازدواجش گذشته بود. شهید محمدمهدی صفره از نخبگان دانشگاه بود و به‌تازگی داماد شده بود. شهید سجاد شاه‌محمدی نیز تنها فرزند خانواده بود و مادر شهید اشک نمی‌ریخت؛ چراکه شهید وصیت کرده بود در زمان شهادتش گریه نکنند.

اولادقباد گفت: ما شهدای بسیاری داریم؛ از فرماندهان گرفته تا شهدای غیرنظامی، که باید سبک زندگی، شخصیت و اقدامات آنها روایت شود و از این طریق الگوسازی کنیم تا نسل جوان، نوجوان و حتی کودکان ما این قهرمانان واقعی را بشناسند.

وی افزود: این رسالت خطیر علاوه بر اینکه بر عهده بنیاد شهید و امور ایثارگران است، بر دوش شما عزیزان در حوزه رسانه نیز قرار دارد. شما در حادثه تاریخی که در کشور ما شکل گرفت، همراه بودید و بازتاب‌های خبری داخلی و بین‌المللی داشتید.

اولادقباد تصریح کرد: روایت‌سازی، الگوسازی و معرفی قهرمانان واقعی کشور هرچه بیشتر مورد توجه قرار گیرد، می‌تواند در هویت‌بخشی جامعه بسیار اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: باید مردم دنیا بدانند مردم عزیز ایران چه قهرمانانی را در هشت سال دفاع مقدس، جنگ تحمیلی، جنگ تحمیلی دوم و سوم داشتند که از کشور دفاع کردند؛ دفاعی که در اصل برای میهن، حفظ تمامیت ارضی کشور و دفاع از آرمان‌ها، ارزش‌ها و باورهایی انجام شده است که مردم به آنها اعتقاد و ایمان قلبی دارند.

اولادقباد گفت: باید روی این موضوع کار کنیم. شاید بسیاری از کشورهای دنیا درباره شهدای خود همایش و نمایشگاه برگزار کنند، اما ما نیز باید در رابطه با شهدای مدرسه شجره طیبه و دیگر شهدای این حوادث، اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای انجام دهیم و آنها را به مردم معرفی کنیم تا مشخص شود مردم ایران چگونه مقاومت کردند و این رسالت برای ما بسیار مهم و خطیر است.

خدمات درمانی ویژه برای مجروحان جنگ ۱۲ روزه

وی در ادامه با اشاره به اقدامات حوزه بهداشت و درمان بنیاد اظهار کرد: علاوه بر بیمارستان‌هایی که مجروحان برای اقدامات اولیه به آنها مراجعه می‌کردند، در بیمارستان‌های وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران، از جمله بیمارستان خاتم‌الانبیا و بیمارستان مصطفی خمینی، اقدامات ثانویه توسط تیم‌های مجرب متخصص و فوق‌تخصصی انجام شد.

وی افزود: با دستور جناب آقای دکتر موسوی، بخش‌های ویژه‌ای ایجاد شد تا اقدامات بعدی برای مجروحان انجام شود.

اولادقباد ادامه داد: همچنین با همکاری حوزه مددکاری، صدای مشاور و خط مشاوره برای این موضوع راه‌اندازی شد تا خانواده‌های معظم شهدا و حتی بعضاً آحاد مردم بتوانند در شرایط جنگی از خدمات مشاوره‌ای استفاده کنند و تاب‌آوری لازم را داشته باشند.

وی گفت: مشاوره‌های روان‌شناسی و روان‌شناختی نیز از طریق این خط ارائه شد و شماره ۰۹۶۱۶ برای این منظور اعلام شد که همکاران من در این حوزه جزئیات آن را توضیح خواهند داد.

اولادقباد با اشاره به وظایف کمیته‌های مختلف بنیاد شهید در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: کمیته‌های بنیاد، از ابتدایی‌ترین وظایف خود در قبال خانواده‌های شهدا، از جمله برگزاری مراسم اولیه خانواده شهدا و اقداماتی که باید برای برقراری حقوق و مستمری انجام می‌شد، پیگیری‌های لازم را انجام دادند.

وی همچنین از همکاری حوزه روابط عمومی بنیاد تشکر کرد و افزود: در حوزه روابط عمومی نیز همکاران در کنار ما بودند و در پویش «من می‌نویسم» و پویش دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین در بازتاب موضوعات از طریق خبرگزاری‌ها همکاری داشتند.

اولادقباد ادامه داد: در حوزه ارزیابی عملکرد و همچنین حوزه حراست نیز اقدامات لازم برای صیانت از پرونده‌های خانواده‌های معظم و معزز شهدا انجام شد.

وی افزود: به همراه همکاران و مقام عالی بنیاد، دیداری با خانواده‌های معظم و معزز شهدای استان هرمزگان و شهدای مدرسه میناب داشتیم و همکاران ما تلاش کرده‌اند در استان‌ها حضور پیدا کنند و مسائل و مشکلات خانواده‌های معظم شهدا را از نزدیک مورد پیگیری قرار دهند.

اولادقباد در پایان گفت: قطعاً هنوز فاصله داریم تا بتوانیم خدماتی را که ابتدایی‌ترین حق این عزیزان است، به طور کامل در اختیار آنها قرار دهیم و ما با تمام توان در حال پیگیری این موضوع هستیم.

وی افزود: مکاتباتی نیز با حوزه دولت داشته‌ایم تا مواردی که از سوی بنیاد ارجاع شده و به صورت دسته‌بندی‌شده مورد بررسی قرار گرفته است، پیگیری و برای رفع مسائل و مشکلات خانواده‌های معظم شهدا اقدامات لازم انجام شود.

بیش از ۱۲ هزار ایثارگر در اجرای ماده ۸۷ جذب دستگاه‌های اجرایی شدند

اولادقباد با تشریح آخرین اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران در حوزه احراز شهدای جنگ ۱۲ روزه، اجرای قانون سهمیه‌های استخدامی ایثارگران، واگذاری زمین و تأمین مسکن خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، گفت: از مجموع ۳ هزار و ۶۱۷ شهید که مجوز دفن آنها صادر شده است، تاکنون پرونده ۳ هزار و ۱۶۶ نفر از این شهدا که از یگان‌های نظامی و شورای تأمین استان‌ها ارجاع شده، احراز شده است و مراحل اداری مربوط به این پرونده‌ها در بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال انجام است.

وی افزود: این پرونده‌ها مراحل خاص خود را دارند و احراز آنها باید از مسیرهای مربوط به یگان‌های نظامی و همچنین شورای تأمین استان انجام شود و پس از آن، همکاران ما در حوزه پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران مراحل مربوط را دنبال می‌کنند.

اولادقباد درباره اجرای قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در حوزه اشتغال نیز اظهار کرد: یکی از تکالیفی که در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و در ماده ۸۷ این قانون پیش‌بینی شده، مربوط به فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰ درصد و بالاتر است.

وی ادامه داد: دومین آزمون مربوط به ماده ۸۷ برگزار شد و پیش از برگزاری این آزمون، بیش از ۳۰ جلسه تخصصی با دستگاه‌های اجرایی در بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار کردیم. در این جلسات، نیازهای شغلی دستگاه‌های اجرایی با همکاری اداره‌کل اشتغال و کارآفرینی بررسی شد تا جذب نیرو بر اساس نیاز واقعی دستگاه‌ها انجام شود.

وی با بیان اینکه این آزمون برگزار شده است، گفت: خدا را شکر، بیش از ۱۲ هزار نفر از این عزیزان جذب دستگاه‌های اجرایی شدند و شروع به کار آنها نیز انجام شده است.

اولادقباد افزود: در حال پیگیری برای برگزاری سومین مرحله آزمون ماده ۸۷ هستیم. در این زمینه جلساتی با دکتر رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس‌جمهور، و همچنین معاونان ایشان برگزار شده است. علاوه بر این، جلسات مربوط به سومین آزمون با بیش از ۴۰ دستگاه اجرایی نیز برگزار شده و ان‌شاءالله در ابتدای شهریورماه، زمان برگزاری این آزمون مشخص خواهد شد تا عزیزانی که مشمول بند «ج» ماده ۸۷ هستند، بتوانند در این آزمون شرکت کنند.

آزمون ماده ۲۱ برای کدام گروه از ایثارگران برگزار می‌شود؟

وی در ادامه با اشاره به آزمون فراگیر مربوط به ماده ۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران گفت: یک آزمون نیز در رابطه با ماده ۲۱ و آزمون فراگیر برای همه عزیزانی که به هر حال از خانواده شهدا یا جانبازان هستند، برگزار می‌شود. این موضوع شامل جانبازان زیر ۲۵ درصد، جانبازان ۲۵ تا ۴۹ درصد و جانبازان ۴۹ تا ۷۰ درصد نیز می‌شود.

اولادقباد ادامه داد: این آزمون سال گذشته برگزار شد و متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی و حدنصاب نمره علمی که عزیزان باید کسب کنند، جذب انجام شد.

وی تأکید کرد: می‌خواهم این نکته را خدمت عزیزان عرض کنم که بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، همه ایثارگران عزیز باید حدنصاب نمره علمی، حدنصاب نمره کتبی و حدنصاب نمره مصاحبه را کسب کنند تا بتوانند در دستگاه اجرایی جذب شوند.

وی افزود: مقایسه نمره ایثارگران با سایر شرکت‌کنندگان در آزمون، بر اساس نمره علمی آخرین فرد پذیرفته‌شده انجام می‌شود و متناسب با قانون و درصدی که در قانون مشخص شده است، سهمیه ایثارگران اعمال خواهد شد.

پیگیری اجرای سهمیه استخدامی ایثارگران در دستگاه‌ها

اولادقباد همچنین با اشاره به سایر ظرفیت‌های قانونی برای اشتغال ایثارگران گفت: در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ظرفیت‌های قانونی دیگری نیز برای اشتغال این عزیزان پیش‌بینی شده است. در این زمینه با دستگاه‌ها مکاتباتی انجام داده‌ایم و ان‌شاءالله بتوانند به این تکالیف قانونی تمکین کنند.

وی خاطرنشان کرد: بعضاً با دستگاه‌هایی مواجه هستیم که در بخش‌های خصوصی نیز فعالیت دارند و به‌طور کامل به این موضوع تمکین نشده است. ما مکاتبات لازم را انجام داده‌ایم تا دستگاه‌هایی که نیازمند جذب نیروی متخصص هستند، از نیروهای متخصص جامعه ایثارگری استفاده کنند.

وی افزود: ما متناسب با رشته‌های تخصصی مورد نیاز دستگاه‌ها، نیروهای متخصص جامعه ایثارگری را داریم و این افراد معرفی می‌شوند و در صورتی که حدنصاب نمره علمی را کسب کنند، می‌توانند جذب و استخدام شوند.

۱۷۰ هزار ایثارگر همچنان در انتظار دریافت زمین

اولادقباد در ادامه درباره وضعیت مسکن ایثارگران اظهار کرد: در حوزه مسکن، ماده ۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را داریم که بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی مکلف است برای خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان بالای ۲۵ درصد، زمین مورد نیاز را در استان‌ها تأمین و ارائه کند و زیرساخت‌های لازم برای آن نیز باید آماده شود.

وی افزود: ما با حضور در استان‌ها و با تفاهمی که با استانداران، معاونان عمرانی استانداری‌ها، مدیران‌کل راه و شهرسازی و همچنین نماینده‌ای که سرکار خانم صادق به‌عنوان نماینده ایثارگران به ما معرفی کرده‌اند، داشته‌ایم، موضوع را پیگیری کرده‌ایم.

اولادقباد گفت: در سال ۱۴۰۴، حتی با وجود شرایط سخت جنگی که با آن مواجه بودیم، اگر در مأموریت ما دیدار و تکریم از خانواده‌های معظم شهدا قرار داشت، حتماً زمانی را با استاندار استان اختصاص می‌دادیم و مطالبات جامعه ایثارگری را نیز پیگیری می‌کردیم.

وی با بیان اینکه تعداد قابل توجهی از مشمولان همچنان در انتظار دریافت زمین هستند، تصریح کرد: بیش از ۱۷۰ هزار نفر مشمول داریم که هنوز زمین دریافت نکرده‌اند.

اولادقباد ادامه داد: در سال گذشته با استانداران تفاهم‌نامه‌هایی منعقد شد که حدود ۵۰ هزار نفر را شامل می‌شود. مکاتبه کرده‌ایم که حتماً مدیران‌کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‌ها این تفاهم‌نامه‌ها را مرحله‌به‌مرحله پیگیری کنند تا زمین‌هایی که قرار است به خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران واگذار شود، در اختیار این عزیزان قرار گیرد.

راهکار بنیاد برای استان‌های دارای کمبود زمین چیست؟

وی با اشاره به وجود مشکل کمبود زمین در برخی استان‌ها گفت: استان‌هایی داریم که با کمبود زمین مواجه هستند. در این زمینه نیز با تعاملی که با وزارت راه و شهرسازی داریم، در حال بررسی هستیم که اگر در مرکز استان امکان واگذاری زمین وجود ندارد، بتوانیم در شهرستان‌ها و حتی روستاهایی که به محل سکونت ایثارگر نزدیک هستند، زمین مورد نیاز را تأمین کنیم.

پیگیری افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران

اولادقباد درباره تسهیلات خرید و ساخت مسکن نیز گفت: موضوع ارائه تسهیلات خرید و ساخت مسکن نیز بر اساس قانون انجام می‌شود. سالانه بانک مرکزی بانک‌های عامل را به ما اعلام می‌کند و ما نیز خانواده‌های معظم شهدا و سایر ایثارگران مشمول دریافت تسهیلات را به بانک‌های عامل معرفی می‌کنیم.

وی ادامه داد: اما واقعیت این است که با توجه به تورم موجود و سقف تسهیلاتی که برای خانواده‌های معظم و معزز شهدا مشخص شده است، تأمین مسکن برای خرید با شرایط فعلی با دشواری‌هایی مواجه است؛ چراکه سقف تسهیلات متناسب با قیمت و شرایط فعلی بازار مسکن نیست.

اولادقباد افزود: در این زمینه مکاتبه‌ای با دولت و معاون اول رئیس‌جمهور انجام داده‌ایم تا بتوانیم سقف تسهیلات را متناسب با تورم موجود افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه جامعه ایثارگری نیز بخشی از جامعه ایران است، گفت: جامعه ایثارگری نیز از شرایط اقتصادی و تورم موجود مستثنی نیست و این تورم برای همه آحاد جامعه وجود دارد؛ بنابراین ما پیگیری‌های خود را در دولت ادامه می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: در سازمان برنامه و بودجه نیز مکاتباتی انجام شده است تا ان‌شاءالله برای سال ۱۴۰۵ که پرداخت تسهیلات را داریم، افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران نیز در نظر گرفته شود.