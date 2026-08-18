نیروهای مسلح در ایستادگی ملت ایران نقش ستودنی داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان روز سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایلام، خدمت به زائران را افتخاری بزرگ دانست و اظهار کرد: برخورد محبت‌آمیز و مهربانانه با بیش از سه میلیون زائر اربعین در مرز مهران، نشان از تعهد، ایمان و مهمان‌نوازی مردم و نیروهای مستقر در این استان مرزی دارد.

وی بیان کرد: نزدیک به ۶۰ درصد زائران زمینی از خروجی مهران به سوی عتبات عالیات می‌روند که فرصتی بزرگ را برای مردم این استان به منظور خادمی زائران حسینی فراهم کرده است.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور افزود: نوکری زوار امام حسین(ع) افتخاری بی‌مانند است و نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی باید با روی گشاده، صبر و بردباری پذیرای عاشقان اهل بیت (ع) در این مسیر باشند.

این مسئول قضایی کشور در ادامه به دغدغه‌های مالی و معیشتی نیروهای مسلح پرداخت و گفت: برخلاف برخی شایعه‌های بی‌اساس، نیروهای ما حقوق نجومی دریافت نمی‌کنند و ما به خوبی از دشواری‌های معیشتی و فشارهای اقتصادی وارده بر آنان آگاه هستیم.

وی افزود: بر اساس آموزه‌های روشن دینی، برطرف کردن نیازهای سربازان و تامین معیشت آنان وظیفه‌ای قطعی بر دوش حاکمیت است تا این نیروها بتوانند بدون دغدغه مالی و با خیالی آسوده به پاسداری از مرزها و امنیت کشور بپردازند.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، رسالت اصلی و بنیادین این نهاد را صیانت از نیروهای نظامی و پیشگیری از لغزش آنان دانست و یادآور شد: پیشگیری از وقوع جرم در یگان‌های نظامی یک کار گروهی است و بدون همکاری نزدیک و هم‌افزایی فرماندهان، بخش‌های عقیدتی سیاسی و نهادهای حفاظتی امکان‌پذیر نیست.