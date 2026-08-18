ابهام در گردش مالی چند ده هزار میلیاردی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران، در چهارصد و بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران و با اشاره به سابقه شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند گفت: با توجه به اینکه شورای شهر در سال ۱۳۸۶ مصوبه‌ای درباره ادغام این شرکت داشته و گفته نیاید که فعالیتی داشته باشد اکنون این پرسش مطرح است که چگونه یکی از بزرگ‌ترین گردش‌های مالی شهرداری به این شرکت واگذار شده است.

وی افزود: آیا برای این واگذاری مجوز قانونی داشته‌اید؟ اگر مجوزی وجود نداشته است، با چه دلیل و مستندی مسئولیت گردش مالی بزرگی را به شرکتی سپرده‌اید که فاقد اجازه شورای شهر بوده است؟

وی افزود: تا همین ماه گذشته یا یکی دو سال قبل، موضوع نگهداشت حساب‌های شهرزاد، تهران من و سامانه بلیط یکپارچه الکترونیکی توسط سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (فاوا) انجام می‌شد. این سازمان وظیفه داشت فرآیند نگهداشت حساب‌ها و امور مرتبط با پیمانکاران کارت و شرکت‌های خدماتی را مدیریت و کنترل کند و نظارت‌های لازم را نیز انجام دهد.

تشکری هاشمی ادامه داد: اکنون مدیریت این فرآیند از سازمان فاوا گرفته شده، در حالی که برای این تغییر هیچ مصوبه‌ای وجود نداشته و این مسئولیت به شرکتی واگذار شده که شورای شهر در سال 86 دستور ادغام آن را صادر کرده بود. این شرکت در حال تصفیه و عملاً غیرفعال بوده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران با طرح این پرسش که آیا شرکتی که شهرداری این مسئولیت را به آن واگذار کرده، با وجود گردش مالی سالانه چند ده هزار میلیارد تومانی، نباید گزارش عملکرد و حسابرسی مشخصی ارائه کند؟ گفت: سال‌هاست هیچ گزارش روشنی در این زمینه ارائه نشده و لازم است این موضوع به فوریت تعیین تکلیف شود.

وی تأکید کرد: باید شورای شهر از مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارس شهروند دعوت کند تا وی نسبت به تعین تکلیف حساب ها گزارشات لازم و حسابرسی سال‌های گذشته را ارائه کند و وضعیت دریافت و پرداخت‌ها و گردش مالی شرکت به‌صورت شفاف بررسی و تعیین تکلیف شود.