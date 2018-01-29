سینا شعبانخانی خواننده تیتراژ «هست و نیست» شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سریال، «هست و نیست» به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه‌کنندگی محسن شایانفر در حال حاضر آخرین روزهای تصویربرداری خود را پشت سر می گذارد و تدوین و موسیقی آن در حال انجام است.

علیرضا جاوید تیتراژ ابتدایی و سینا شعبانخانی تیتراژ نهایی «هست و نیست» را برعهده دارند.

از جمله بازیگران این سریال فرهاد قائمیان، حمیدرضا پگاه، الهام پاوه‌نژاد، نگار عابدی، امیر دژاکام، سولماز حصاری، نازنین کریمی، سیامک اطلسی، اکبر رحمتی، مرتضی علی آبادی، ایمان صراف و سیاوش خیرابی هستند که قرار است با معرفی چند چهره جوان و جدید مقابل دوربین رضا شیبانی قرار بگیرند.

مجموعه تلویزیونی «هست و نیست» یک ملودرام اجتماعی است و قصه آن براساس فیلمنامه ای از علی حدادی بوده و توسط نادر وحید نگاشته شده و در ۳۰ قسمت ساخته ‌شده است. در خلاصه داستان این سریال آمده است: گاهی بود و نبود و هست و نیست آدم‌ها، به وسوسه‌ای گره می‌خورد که به سادگی باز نمی‌شود...!

پخش سریال «هست و نیست» به کارگردانی حسین سهیلی‌زاده و تهیه کنندگی محسن شایانفر از روز شنبه ۱۴ بهمن ماه ساعت ۲۱:۳۰ دقیقه از شبکه دو سیما آغاز می شود.

برخی از عوامل دیگر این سریال عبارتند از مدیر تصویربرداری: رضا شیبانی، صدابردار: مهدی آزادی، برنامه ریز: مسعود میمی، تدوین: امین عابدی، طراح صحنه و لباس: سهیل میرسپاسی، طراح چهره پردازی: مهرداد قلی پور، دستیار اول کارگردان: امین محمودی، منشی صحنه: فرشته حجازی، جانشین تولید: جواد قاسمی، مدیر تدارکات: مهدی عباسی پور، مدیر مالی: ابراهیم تفرشی، دستیار تهیه: فیروز قاسمی، دستیار تولید: ایمان صراف، تصویربردار پشت صحنه: امیر ژوبین، دکوراتور: هوشنگ کاشی‌لو، بهنام کلامی، عکاس: بهرنگ دزفولی زاده و مشاور رسانه‌ای: آیدین نادری اشاره کرد.