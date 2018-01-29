به گزارش خبرنگار مهر، افشین رحیمیگلخندان عصر دوشنبه در نشستی خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه طرحهای نوین سازمان آموزش فنی و حرفهای در خراسان رضوی آغاز شده است اظهار کرد: بخشی از این برنامهها در حال اجرا بوده و بخشی دیگر بهزودی اجرایی میشود.
وی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی و حرفهای دو ماموریت ویژه در حوزه مهارت آموزی در بخش های ایجاد و تثبیت اشتغال دارد افزود: این سازمان در حوزه مهارت آموزی در تخصصهای مختلف فعال است و در برخی حرفهها آموزشهای نوین را به فعالان آن حرفه ارائه می دهد و در برخی دیگر از حرفه ها هم که جایگاه قبلی خود را به لحاظ توسعهها و پیشرفتهای صورت گرفته ندارد دورههای دیگری در جهت تغییر شغل دارد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضوی از اجرای طرح مهارتآموزی در محیط کار استان خبر داد و گفت: فرآیند طرح مهارتآموزی در محیط کار واقعی از طریق سازمان آموزش فنی و حرفهای در واحدهای صنفی کشور انجام میشود و در کنار آن ظرفیتهای زیادی هم در واحدهای دولتی و آزاد داریم و تاکنون دوهزار و ۶۴۷ نفر در خراسان رضوی مشغول به امر مهارتآموزی در واحدهای صنفی در قالب طرح مهارتآموزی در محیط کار شدهاند.
وی ابراز کرد: مخاطبان این طرح تمامی واحدهای متقاضی دریافت مجوز آموزش مهارتی به عنوان پذیرنده و همچنین تمامی جوانان، کارجویان و متقاضیان آموزش مهارت در محیط کار واقعی هستند و علاقهمندان به شرکت در این دورههای مهارتی و آموزشی میتوانند به مراکز آموزش فنی و حرفهای استان مراجعه کنند.
رحیمی خاطرنشان کرد: اقدام دیگر این مجموعه برگزاری دوره مهارتآموزی ویژه مشمولان خدمت وظیفه بوده که تفاهمنامه سه جانبه آن میان سازمان آموزش فنی و حرفهای، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ستاد کل نیروهای مسلح منعقد شده و تا این لحظه هزار و ۳۸۱ سرباز در استان آموزشهای لازم را در پادگانها فرا گرفتهاند تا یک مهارت شغلی جهت اشتغال پس از خدمت داشته باشند .
وی با اشاره به اینکه امروز دغدغه اصلی کشور در حوزه اشتغال بوده است، ادامه داد: در تلاش هستیم تا این دغدغه را برطرف کنیم .هزینههای این دورههای آموزشی کاملاً رایگان بوده و بودجه آن توسط سه مجموعه طرف قرارداد تقبل شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضوی با اشاره به اینکه در جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در مناطق حاشیه شهر تفاهم نامهای با دفتر امور بانوان و دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی منعقد شده است، اضافه کرد: در قالب این طرح و در یک بازه زمانی ۲ ماهه در استان ۱۲۰ هزار نفر ساعت آموزش در تخصصهای آشپزی، شیرینیپزی، خیاطی، قالیبافی و گلیمبافی داده شده و دولت با توانمندکردن زنان سرپرست خانوار گامی موثر در حوزه عدالت اجتماعی و اقتصاد این خانوارها برداشته است.
رحیمیگلخندان تصریح کرد: این طرح در ۸ پهنه مشهد و شهرستانهای تربت حیدریه، سبزوار و نیشابور اجرا میشود و برنامههای مشهد در مرکز خواهران نجمه اجرا میشود و هر بانو بهطور متوسط ۱۰۰ ساعت آموزش میبیند و هزینههای کاملاً رایگان بوده و بودجه آن را وزارت کشور متقبل شده است.
وی با بیان اینکه طرح کارورزی کشاورزی از دیگر طرحهای اداره کل آموزش فنی و حرفهای بوده است، تاکید کرد: کارشناسان و فارغالتحصیلان حوزه کشاورزی آموزشهای پرورش گل و گیاه و طرحهای گلخانهای را آموزش میبینند و پس از گذراندن این مهارت فنی وارد مهارت تولید و اشتغال میشود و با تفاهمنامههایی که با مجموعههای مختلف منعقد شده آن فرد محصول خود را بهفروش میرساند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: طرح کارورزی کشاورزی در گام نخست در مشهد اجرا و گام دوم این طرح هم در نیشابور اجرا شده است و در سایر شهرستانها نیز متناسب با نیاز و توانمندی آن شهرستان اجرا میشود؛ همچنین ظرفیتهای خوبی نیز در زمین و باغات آستان قدس رضوی، اوقاف و امور خیریه و دیگر مجموعهها داریم که آماده همکاری در این خصوص هستیم.
وی با تاکید بر اینکه طرح توانمندسازی بانوان و حمایتهای پس از شغل آنها از دیگر اقدامات صورت گرفته توسط اداره کل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضوی و خیریهها بوده است، بیان کرد: این برنامه در قالب طرح تکاپو در مرکز شماره ۲ مشهد انجام میشود و در جهت توانمندسازی بانوان تلاش میشود.
رحیمیگلخندان با اشاره عملکرد اداره کل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضوی در ۱۰ ماهه نخست امسال، گفت: در این مدت در بخش دولتی ۷ میلیون ۴۰۲ هزار نفر ساعت، در بخش غیردولتی ۱۰ میلیون ۱۹۵ هزار ۳۹۸ نفر ساعت و در مجموع ۱۷ میلیون ۶۶۴ هزار و ۴۰۰ نفر ساعت آموزشهای ارائه شده است.
وی اضافه کرد: همچنین از ابتدای امسال تاکنون سه هزار و ۴۹ نفر در زندانها، سه هزار و ۸۷۷ نفر در دانشگاهها، ۹ هزار و ۲۰۶ نفر در بخش روستایی و عشایری، ۱۱ هزار ۱۴۳ نفر از شاغلان صنایع و صنوف مختلف و ۸۸۴ نفر از آسیبدیدگان اجتماعی از آموزشهای مهارتی بهرهمند شدهاند.
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