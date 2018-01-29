آمریکا به عنوان ناظر در نشست سوچی شرکت نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ماریا اولسون» سخنگوی سفارت آمریکا در روسیه اعلام کرد که آمریکا به عنوان ناطر در نشست سوچی شرکت نخواهد کرد.

اولسون گفت: ما توجه داریم که کمیته مذاکرات سوریه اعلام کرده است که در این نشست شرکت نمی کند و به آن احترام نخواهد گذاشت. تمرکز جمعی ما باید بر روند سیاسی سازمان ملل متحد در ژنو باقی بماند و ما همچنان با سازمان ملل متحد و سایر احزاب، از جمله روسیه، همکاری خواهیم کرد تا همه تلاش های احتمالی را برای پیشبرد مسیر سیاسی مطرح شده در شورای امنیت سازمان ملل متحد که با نام بیانیه دا نانگ توسط ترامپ و پوتین صادر شد، انجام شود.

وی افزود: آمریکا با سازمان ملل متحد، کشورهای اصلی کلیدی، مانند روسیه و کمیته مذاکرات سوریه همکاری می کند تا اطمینان حاصل کند که حکمیت سازمان ملل، مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت، برای ایجاد و تعیین ماموریت، ساختار و ترکیب خاص کمیته قانون اساسی در ژنو توسط همه احزاب مورد احترام است.