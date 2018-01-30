ساماندهی وضعیت مبارزه با قاچاق کالا در کردستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خوش اقبال شامگاه دوشنبه در دهمین جلسه اصلی کمیسیون هماهنگی نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، گفت: خواه نا خواه همه ما روزی تودیع خواهیم شد پس باید تلاش شود تا به مردم خدمت شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان عنوان کرد:‌ ۳۹ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و این مسئله زیبنده نیست که کارگروهی برای رفع مشکلات قاچاق برپا شود و باید هر چه سریعتر این روند ساماندهی شود.

وی افزود: هر کدام از مسئولین به نحوی در مبارزه با قاچاق کالا قصور داشته و نتوانسته اند از تولیدات داخلی حمایت کنند.

خوش اقبال گفت:‌ مبارزه با قاچاق کالا عزم جدی تمامی مسئولان را می خواهد و اگر در این راه فعالیت دستگاه های فرهنگی فراموش شود موفق نخواهیم شد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان اظهار کرد: اگر عملکرد هر کدام از مسئولان بررسی شود به جواب این مسئله خواهیم رسید که چرا بعد از ۳۹ سال همچنان قاچاق کالا وجود دارد.

وی گفت: اولویت اول مبارزه با قاچاق کالا می بایست سازمان یافته باشد و در وهله دوم ائمه جمعه و آموزش و پرورش ورود پیدا کنند.

خوش اقبال افزود: در امر مبارزه با قاچاق کالا موازی کاری های زیادی انجام می گیرد که باید تمام دستگاه ها یک رویه منجر به نتیجه را در پیش بگیرند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان عنوان کرد:‌ اگر درست حرکت نشود باید سال های آینده نیز برای مبارزه با قاچاق کالا جمع شد و برای این امر مهم انرژی مصرف کرد.