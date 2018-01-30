ذخیره سازی سنتی ۵۰۰ هزار تن مرکبات در انبارهای مازندران

محمدرضا شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ذخیره سازی مرکبات برای تنظیم بازار میوه شب عید انجام خواهد شد ، افزود: ذخیره سازی مرکبات در دو بخش دولتی و خصوصی در حال انجام است تا مشکلی در بخش تامین مرکبات وجود نداشته باشد.

وی هدف از خریدو ذخیره سازی دولتی را حمایت از تولید کنندگان دانست و بیان داشت: خرید مرکبات و ذخیره سازی آن از سوی دولت برای عرضه در بازار شب عید به دلیل حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان صورت می گیرد.

وی ادامه داد: سهمیه مازندران از ذخیره سازی مرکبات ۲۵ هزار تن است که این سمیه در کشور به ۳۷ هزار تن می رسد.

شعبانی حمایت دولتی از بخش تولید مرکبات را موجب رونق این بخش خواندو تصریح کرد: دولت با ذخیره سازی اضطراری انبار ها و توزیع میوه در پایان سال تنظیم بازار و کنترل قیمت ها را مد نظر قرار خواهد داد .

مدیر عامل اتحادیه باغداران مازندران به کاهش محسوس دمای هوا اشاره کردو به بیان توصیه هایی در این خصوص پرداخت و گفت: با کاهش محسوس دما باغداران برای نگهداری نهال های تازه کشت شده دقت بیشتری داشته باشند و با پوشش پلاستیکی آنها را از سرمازدگی محافظت کنند.

وی با بیان اینکه بیش از۵۰۰ هزارتن پرتقال در انبارهای فنی ، سردخانه ها و به صورت سنتی در مازندران ذخیره سازی شده است ، تصریح کرد:انبارهای سنتی با پوشاندن درز و شکاف های انبار و به کار گیری لوازم گرمایشی دمای هوا را در این انبارها تعدیل کنند تا محصولات ذخیره شده دچار یخ زدگی نشوند .

شعبانی همچنین به انبارداران توصیه کرد از هوادهی سردخانه ها و انبارهای فنی خودداری کنند تا میوه ها سالم بمانند.