گوشی جدید هواوی با دوربین ۴۰ مگاپیکسلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این گوشی که قبلا از آن با عنوان پی ۱۱ یاد می شد، احتمالا در اوایل بهار در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

دوربین پشتی این گوشی دارای سه لنز بوده و دقت آن به ۴۰ مگاپیکسل می رسد. قابلیت زوم ۵ ایکس از جمله دیگر ویژگی های دوربین مذکور است. دوربین سلفی این گوشی هم ۲۴ مگاپیکسلی است.

در این گوشی از پردازنده Kirin ۹۷۰ و وارد پردازش عصبی هوشمندی استفاده شده که باعث ارتقای هوش مصنوعی گوشی شده و این امر به تهیه عکس های بهتر نیز کمک می کند.

گوشی یادشده دارای نمایشگر فراگیر ۶.۰۱ اینچی با دقت ۲۲۴۴ در ۱۰۸۰ پیکسل است. این در حالی است که هواووی معمولا گوشی های خود را با نمایشگرهایی با دقت ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل تهیه می کند.

اسکنر هوشمند چهره برای باز کردن قفل گوشی از طریق نگاه کردن به آن، ۸ گیگابایت رم، سیستم عامل Android ۸.۰ Oreo با رابط کاربری EMUI هواووی از جمله دیگر امکانات اعلام شده گوشی یادشده است.