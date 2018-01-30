ساخت خانه های لوکس در نوک درختان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت‌Atelier LAVIT می گوید خانه یادشده را با الهام از آشیانه پرندگان طراحی کرده و قصد دارد در آینده امکان استفاده از آنها در قالب هتل های زنجیره ای درختی را مورد مطالعه قرار دهد.

تولید خانه قابل نصب بر روی تنه درخت یک چالش جدی است و طراحی این خانه ها به صورت کاربردی در عین حفظ راحتی کار ساده ای نیست. اما شرکت فرانسوی از پس این کار برآمده است.

خانه یادشده به شکل یک کابین ۲۳ متر مربعی طراحی شده و جنس آن عمدتا از چوب است. لذا افراد در زمان حضور در آن تصور می کنند که به طور طبیعی در حال زندگی در درخت هستند. سوار کردن یا جمع کردن این خانه ها آسیبی به درختان زنده وارد نمی کند. زیرا در تولید آن علاوه بر چوب از فیبرهای طبیعی، پشم گوسفند و کنف و غیره استفاده شده است.

شرکت سازنده می گوید چوب های مورد استفاده در ساخت این خانه ها در برابر پوسیدگی هم مقاوم هستند. در درون این خانه مبلمان چوبی، شیشه های بزرگ سرتاسری برای مشاهده مناظر باشکوه اطراف، دو تخت خواب، اتاق تعویض لباس، حمام کامل و تراسی در پشت بام وجود دارد.

تماشای محیط اطراف از نمای ۳۶۰ درجه مهم ترین مزیت تراس این خانه درختی است. با استفاده از یک نردبان درختی ایمن می توان فاصله این درخت تا زمین را طی کرد. قیمت هر یک از این خانه ها ۱۲۰ هزار یورو است.