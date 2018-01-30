نقش رسانه های جمعی در مسیر توسعه کردستان بی بدیل است

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم امان الهی ظهر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در سنندج اظهار داشت: تلاش برای توسعه استان کردستان یکی از رسالت های اصلی همه ماست و همه باید در این مسیر حضور داشته باشیم.

وی با اشاره به تاثیرگذاری نقش رسانه های جمعی در تمامی حوزه ها، یادآور شد: رسانه ها در عصر حاضر برای کمک به توسعه استان کردستان نقش مهنی دارند و باید از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان به روند پیروزی انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران دارای ویژگی های منحصر به فردی است و به دلیل همین ویژگی هاست که علیرغم تمامی توطئه های صورت گرفته همچنان نظام اسلامی در اوج عزت و اقتدار قرار دارد.

وی با بیان اینکه دشمن از هیچ تلاشی برای مقابله با نظام اسلامی دریغ نکرده است، افزود: هر کدام از حوادثی که در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی ایران پیش آمد برای هر انقلاب دیگری پیش می آمد از بین می رفت ولی نظام اسلامی ما با تکیه بر توان مردم روز پای خود ایستاده و امروز به این درجه از اعتبار رسیده است.

امان الهی با اشاره به ویژه برنامه های ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی در شبکه کردستان، اظهار داشت: شبکه کردستان در چهار بخش صدا، سیما، خبر و فضای مجازی ویژه برنامه هایی را در دستور کار قرار داده است و بر اساس زمانبندی های صورت گرفته این ویژه برنامه ها پخش می شود.

وی عنوان کرد: در مجموع در بخش رادیو بیش از دو هزار و ۴۶۰ دقیقه در رادیو برنامه داریم که علاوه بر این برنامه های تخصصی، برنامه های روتین رادیو نیز با رنگ و بویی مرتبط با دهه مبارک فجر پخش می شود.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان گفت: جنگ رادیو انقلاب در قالب ۱۰ برنامه ۱۲۰ دقیقه ای هر برنامه با محوریت یک شهرستان تهیه و پخش می شود و سعی داریم که این برنامه با قالبی شاد و با نشاط روی آنتن برود.

وی با اشاره به دیگر برنامه های بخش رادیوی شبکه کردستان، افزود: سرکوتنی نور و روز شمار انقلاب دو برنامه دیگر بخش رادیوی شبکه کردستان است که در ایام دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی از رادیو کردستان پخش می شود.