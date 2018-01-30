نبض بازار دلار دست شبکه مستند افتاد/ دیدن «۳۶۰ درجه» ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین قسمت از برنامه تلویزیونی «۳۶۰ درجه» با موضوع بازار دلار و ارز روی آنتن شبکه مستند میرود.
در توضیح این قسمت از برنامه تلویزیونی «۳۶۰ درجه» آمده است: «بازار دلار در هفتههای گذشته شاهد نوسانات بسیاری بود. دلار خیلی زود خودش را از کانال ۳ هزارتومان جدا کرد و وارد کانال ۴ هزار تومان شد. افزایش قیمت دلار تا حدود ۴ هزار و ۷۰۰ تومان هم پیش رفت که باعث شد به قول کارشناسان اقتصادی، دلارهای خانگی مردم هم وارد بازار شوند. اکنون چند روزی است که قیمتها از تب و تاب افتاده اما هنوز هم کسی مطمئن نیست که این اوضاع پایدار میماند یا خیر. آیا سرمایهگذاری در بازار دلار و ارز، به سود مردم تمام میشود؟»
«۳۶۰ درجه» مجموعه مستندهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است که با توجه به اتفاقات و سوژههای مهم جامعه در طول یک هفته تهیه و تولید میشود.
این برنامه با تهیهکنندگی و کارگردانی محمدهادی نعمتاللهی، جمعه هر هفته ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه مستند پخش میشود. شنبهها ساعت ۱۴:۳۰ نیز بازپخش این برنامه تلویزیونی روی آنتن میرود.
