جزییات جلسه غیرعلنی امروز مجلس؛ از برجام تا بودجه ۹۷

بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزییات جلسه غیرعلنی مجلس گفت: در جلسه غیرعلنی در خصوص سه موضوع منطقه ای، فرامنطقه ای و لایحه بودجه بحث و بررسی صورت گرفت.

وی ادامه داد: تحرکات اخیر ترکیه در سوریه مورد بررسی قرار گرفت، زیرا دغدغه بسیاری از نمایندگان بود.

نعمتی اظهار کرد: دعوت اخیر ترامپ از سفرای اروپایی برای همسو کردن آنها با اهداف آمریکایی ها در مورد برجام و صنایع موشکی ایران از موضوعات فرامنطقه ای بود که در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت، نمایندگان معتقد بودند این تلاش های واهی، پوشالی و پوچ آمریکا به نتیجه نخواهد رسید.

وی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق شب گذشته گزارش خود را از اصلاح لایحه بودجه در اختیار نمایندگان قرار داد به همین دلیل از فردا ساعت ۸ صبح بررسی لایحه بودجه در دستور صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و احتمالا تا ۱۰ روز به طول می انجامد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد: طبق آیین نامه در جلسه فردا سه نماینده در موافقت و سه نماینده در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سخنرانی می کنند.