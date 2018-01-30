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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۴۷

نعمتی در گفتگو با مهر تشریح کرد؛

جزییات جلسه غیرعلنی امروز مجلس؛ از برجام تا بودجه ۹۷

جزییات جلسه غیرعلنی امروز مجلس؛ از برجام تا بودجه ۹۷

سخنگوی هیات رئیسه مجلس جزییات جلسه غیر علنی مجلس در خصوص بررسی مسائل منطقه ای، فرامنطقه ای و لایحه بودجه را تشریح کرد.

بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص جزییات جلسه غیرعلنی مجلس گفت: در جلسه غیرعلنی در خصوص سه موضوع منطقه ای، فرامنطقه ای و لایحه بودجه بحث و بررسی صورت گرفت.

وی ادامه داد: تحرکات اخیر ترکیه در سوریه مورد بررسی قرار گرفت، زیرا دغدغه بسیاری از نمایندگان بود.

نعمتی اظهار کرد: دعوت اخیر ترامپ از سفرای اروپایی برای همسو کردن آنها با اهداف آمریکایی ها در مورد برجام و صنایع موشکی ایران از موضوعات فرامنطقه ای بود که در جلسه غیرعلنی مورد بررسی قرار گرفت، نمایندگان معتقد بودند این تلاش های واهی، پوشالی و پوچ آمریکا به نتیجه نخواهد رسید.

وی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق شب گذشته گزارش خود را از اصلاح لایحه بودجه در اختیار نمایندگان قرار داد به همین دلیل از فردا ساعت ۸ صبح بررسی لایحه بودجه در دستور صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و احتمالا تا ۱۰ روز به طول می انجامد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس ادامه داد: طبق آیین نامه در جلسه فردا سه نماینده در موافقت و سه نماینده در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سخنرانی می کنند.

کد مطلب 4214190

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