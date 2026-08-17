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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۳

فاطمی: ۱۱ حلقه چاه برای تأمین پایدار آب شرب راز و جرگلان حفر می‌شود

فاطمی: ۱۱ حلقه چاه برای تأمین پایدار آب شرب راز و جرگلان حفر می‌شود

بجنورد-مدیر عامل آبفای خراسان‌شمالی گفت: برای تأمین پایدار آب شرب راز و جرگلان، ۱۱ حلقه چاه حفر و چهار مخزن احداث می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، امیر فاطمی ظهر دوشنبه در نشست بررسی چالش‌ها و راهکارهای تامین آب شرب شهرستان راز و جرگلان، که در فرمانداری راز و جرگلان برگزار شد، با اشاره به حفر چاه با هدف رفع معضل آب اظهار کرد: این طرح ها شامل حفر ۱۱ حلقه چاه، احداث چهار مخزن ذخیره و اصلاح و توسعه شبکه انتقال است که با هدف تامین پایدار آب شرب و رفع عطش این مناطق در دست اجرا قرار دارد.

وی با تاکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح‌های نیمه‌تمام و تقویت زیرساخت‌های پایدار آبرسانی در مناطق مرزی، اظهار کرد: دسترسی مردم به آب شرب سالم و پایدار و تکمیل طرح‌های آبرسانی نیمه‌تمام در شهرستان راز و جرگلان از مهمترین اولویت‌های این شرکت است.

فاطمی گفت: برنامه‌ریزی‌های لازم برای تجهیز و بهره‌برداری از چاه‌های حفاری‌شده و همچنین احداث و تکمیل مخازن ذخیره آب در سالجاری در دستور کار قرار دارد و با تامین اعتبار و همکاری دستگاه‌های مرتبط، این طرح‌ها به بهره‌برداری خواهند رسید.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان‌شمالی گفت: پایش مستمر کیفیت آب، بهسازی و افزایش ظرفیت مخازن ذخیره، توسعه و نوسازی شبکه‌های توزیع و خطوط انتقال از جمله برنامه‌های محوری آبفای استان در این منطقه است تا دغدغه مردم به‌ویژه در فصل گرم سال به حداقل برسد.

کد مطلب 6919207

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