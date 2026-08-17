به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نادرخانی گفت: طرح آبرسانی به روستای غلام ویس زنجان با بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اجرا شد و به بهره برداری رسید.

وی اظهار داشت: این طرح شامل احداث یک باب مخزن ذخیره آب، اجرای سه هزار متر عملیات اصلاح شبکه توزیع و احداث یک هزار و ۷۰۰ متر خط انتقال بود.

نادرخانی تصریح کرد: اهالی روستای غلام ویس نیز در کنار نیروهای شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در اجرای این طرح مشارکت کرده و علاوه بر همراهی مادی در اجرای عملیات لوله گزاری و احداث مخزن به صورت مستقیم مشارکت داشتند.

وی خاطرنشان کرد: مردم روستاهای شهرستان خدابنده در استان زنجان با مشارکت در اجرای صدها پروژه آبرسانی، این شهرستان را به قطب نخست اجرای طرح های مشارکتی در کشور تبدیل کرده اند.

نادرخانی یادآور شد: با توجه به کمبود منابع آبی در استان به‌رغم اجرای طرح های آبرسانی روستایی، مشترکین باید با مصرف بهینه آب و پرهیز از استفاده غیرمجاز از این نعمت حیات بخش برای آبیاری باغ و باغچه در حفاظت از منابع آبی و توزیع عادلانه آن کمک حال شرکت آبفا باشند.