به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی فرمانده صبح دوشنبه در همایش تجلیل از آزادگان سرافراز ایلام برگزار شد، با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی در طول شش ماه گذشته، چه در جنگ ۴۰ روزه و چه در جنگ ۱۷ روزه، با اتکا به توان داخلی و تاب‌آوری بالای خود، بدون دریافت هیچ کمکی از بیرون، ایستادگی کرده و این همان نتیجه تربیت امام شهید و فرهنگ مقاومتی است که در این نظام نهادینه شده است.

وی با اشاره به نقش جبهه مقاومت در کنار ایران، تصریح کرد: حضور عراق، لبنان و یمن در جنگ، به خواست و نظر قلبی خودشان بوده و هیچگونه تحمیلی از سوی جمهوری اسلامی صورت نگرفته است و این همراهی، نشان از عمق تأثیرگذاری انقلاب اسلامی در منطقه و همگرایی جبهه مقاومت در دفاع از ارزش‌های مشترک دارد.

سردار حسینی خاطرنشان کرد: دشمنان خواب حضور در سرزمین‌های ایران را به گور خواهند برد و اگر پاهای لرزان آنان به قطعه کوچکی از این بهشت بزرگ ایرانی بخورد، قطعاً هم پایشان قلم و هم کمرشان خواهد شکست و این وعده الهی است که به حول قوه الهی محقق خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت ترامپ ملعون، گفت: او امروز در باتلاقی گیر کرده که نه می‌تواند برگردد و نه می‌تواند جلو برود و این به خاطر فرار از جنایت‌هایش، فریب خوردن از صهیونیست‌ها و همچنین اغتشاشگرانی است که در دی ماه ۱۴۰۴ به خیابان‌ها آمدند اما پوزش به خاک مالیده شد و امروز نیز دشمنان به دنبال همان راهبرد قبلی هستند که با شکست مواجه خواهد شد.

فرمانده سپاه استان با اشاره به جنایت اخیر دشمنان، گفت: غربی‌ها خودشان اعتراف کرده‌اند که در مقابل رهبر ایران که در محل کارش به شهادت رسید، ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور یک کشور قدرتمند، در یک کامیون غذا پنهان می‌شود و این نشان از بزدلی و ترس آنان دارد و قطعاً ما خونخواه شهیدان و امام خود هستیم و این اقدام انشالله به حول قوه الهی، به دست توانای مسلمانان، آزادگان جهان و آزادی‌خواهان جهان اتفاق خواهد افتاد.

سردار حسینی در پایان با قدردانی از صبر و استقامت آزادگان سرافراز و خانواده‌های آنان، اظهار داشت: این عزیزان سال‌های متمادی سختی را تحمل کردند و گاهی نیز زخم‌زبان شنیدند اما مقاومت کردند و با الگو قرار دادن این اسوه‌های صبر و استقامت، باید راه آنان را ادامه دهیم و مطمئن باشیم که سلامت و پیروز خواهیم بود و دشمنان بدانند که ملت ایران هرگز جنایت‌های آنان را فراموش نخواهد کرد و خونخواهی، در انتظار آنان است.