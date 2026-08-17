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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

نظام جمهوری اسلامی با تاب‌آوری داخلی در جنگ‌ها ایستادگی کرد

نظام جمهوری اسلامی با تاب‌آوری داخلی در جنگ‌ها ایستادگی کرد

ایلام - فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام گفت: نظام جمهوری اسلامی با تاب‌آوری داخلی در جنگ‌ها ایستادگی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار صادق حسینی فرمانده صبح دوشنبه در همایش تجلیل از آزادگان سرافراز ایلام برگزار شد، با گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی، اظهار داشت: نظام جمهوری اسلامی در طول شش ماه گذشته، چه در جنگ ۴۰ روزه و چه در جنگ ۱۷ روزه، با اتکا به توان داخلی و تاب‌آوری بالای خود، بدون دریافت هیچ کمکی از بیرون، ایستادگی کرده و این همان نتیجه تربیت امام شهید و فرهنگ مقاومتی است که در این نظام نهادینه شده است.

وی با اشاره به نقش جبهه مقاومت در کنار ایران، تصریح کرد: حضور عراق، لبنان و یمن در جنگ، به خواست و نظر قلبی خودشان بوده و هیچگونه تحمیلی از سوی جمهوری اسلامی صورت نگرفته است و این همراهی، نشان از عمق تأثیرگذاری انقلاب اسلامی در منطقه و همگرایی جبهه مقاومت در دفاع از ارزش‌های مشترک دارد.

سردار حسینی خاطرنشان کرد: دشمنان خواب حضور در سرزمین‌های ایران را به گور خواهند برد و اگر پاهای لرزان آنان به قطعه کوچکی از این بهشت بزرگ ایرانی بخورد، قطعاً هم پایشان قلم و هم کمرشان خواهد شکست و این وعده الهی است که به حول قوه الهی محقق خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت ترامپ ملعون، گفت: او امروز در باتلاقی گیر کرده که نه می‌تواند برگردد و نه می‌تواند جلو برود و این به خاطر فرار از جنایت‌هایش، فریب خوردن از صهیونیست‌ها و همچنین اغتشاشگرانی است که در دی ماه ۱۴۰۴ به خیابان‌ها آمدند اما پوزش به خاک مالیده شد و امروز نیز دشمنان به دنبال همان راهبرد قبلی هستند که با شکست مواجه خواهد شد.

فرمانده سپاه استان با اشاره به جنایت اخیر دشمنان، گفت: غربی‌ها خودشان اعتراف کرده‌اند که در مقابل رهبر ایران که در محل کارش به شهادت رسید، ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور یک کشور قدرتمند، در یک کامیون غذا پنهان می‌شود و این نشان از بزدلی و ترس آنان دارد و قطعاً ما خونخواه شهیدان و امام خود هستیم و این اقدام انشالله به حول قوه الهی، به دست توانای مسلمانان، آزادگان جهان و آزادی‌خواهان جهان اتفاق خواهد افتاد.

سردار حسینی در پایان با قدردانی از صبر و استقامت آزادگان سرافراز و خانواده‌های آنان، اظهار داشت: این عزیزان سال‌های متمادی سختی را تحمل کردند و گاهی نیز زخم‌زبان شنیدند اما مقاومت کردند و با الگو قرار دادن این اسوه‌های صبر و استقامت، باید راه آنان را ادامه دهیم و مطمئن باشیم که سلامت و پیروز خواهیم بود و دشمنان بدانند که ملت ایران هرگز جنایت‌های آنان را فراموش نخواهد کرد و خونخواهی، در انتظار آنان است.

کد مطلب 6919236

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