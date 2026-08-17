به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی غلامی پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح برنامههای تابستانی پایگاههای بسیج اعلام کرد: در سطح استان، ۷۰۵ پایگاه مقاومت و ۲۰ قشر بسیج اجرای این طرحها را بر عهده دارند و نزدیک به ۲ هزار کلاس آموزشی در دل این برنامهها تعریف شده است.
وی ادامه داد: شمار حاضرین در این دورهها تا لحظه کنونی از مرز ۵۰ هزار نفر عبور کرده است و نوجوانان و جوانان استان در این کلاسها حضوری پرشور داشتهاند. این طرح هم اکنون علاوه بر مرکز استان، در ۱۱ شهرستان دیگر نیز جریان دارد.
فرمانده سپاه الغدیر یزد در بیان سرفصلهای این طرح تصریح کرد: برنامهریزی صورت گرفته طیف گستردهای از موضوعات را در بر میگیرد؛ از رشتههای ورزشی و فراگیری قرآن گرفته تا آموزشهای فنی و مهارتی، مباحث معرفتی، ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی، آموزشهای رزمی و نظامی و همچنین سواد رسانهای را شامل میشود.
غلامی ادامه داد: این فعالیت ها در بیش از ۷۰۰ پایگاه بسیج محلات و مجموعههای اقشار بسیج اجرا می.شود و برای هر منطقه، بر اساس ظرفیتها و نیازهای بومی آن، برنامههای متنوع و کاربردی تدارک دیده شده است تا پاسخگوی علایق گوناگون مخاطبان باشد.
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