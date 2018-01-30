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۱۰ بهمن ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

کنفرانس بین‌المللی تحقیقات حلال برگزار می شود

کنفرانس بین‌المللی تحقیقات حلال برگزار می شود

بیستمین کنفرانس بین‌المللی تحقیقات حلال ژوئن ۲۰۱۸ در وین اتریش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، کنفرانس بین‌المللی تحقیقات حلال با هدف گردآوری دانشمندان، محققان و پژوهشگران در جهت تبادل تجربیات و نتایج تحقیقات خود در مورد تمام جوانب تحقیقات حلال برگزار می‌شود.

این همایش با ایجاد بستر لازم برای محققان، متخصصان و علاقمندان درصدد است تا تازه‌ترین نوآوری‌ها و چالش‌های عملیاتی و راه‌حل‌های پذیرفته شده در زمینه تحقیقات حلال را ارائه نمایند.

از این رو علاقمندان به این موضوع می‌توانند چکیده‌ای از آثار خود را تا روز ۱۵ مارس ۲۰۱۸ در زمینه موضوعات ذیل ارسال نمایند.
غذای حلال
داروهای حلال
خرده فروشی حلال
انبار کردن حلال
گردشگری هلال و مهمانداری
مواد اولیه حلال
اخلاق کسب و کار
استانداردهای حلال و سیاست و حاکمیت حلال
مسائل اخلاقی در محصولات حلال 
حمل و نقل حلال
حلال و قانون / چارچوب نظارتی
بسته بندی حلال
تامین مالی حلال
شرکت های حلال و حسابرسی حلال
کشتار حلال
آموزش حلال و...

جهت ارسال چکیده‌ها و کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://www.waset.org/conference/۲۰۱۸/۰۶/vienna/ICHR/home مراجعه گردد

کد مطلب 4214200
سارا فرجی

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