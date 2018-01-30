به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر حسن‌زاده در خصوص شرایط تیم ملی فوتسال پیش از جام ملت های آسیا گفت: امیدواریم در این مسابقات موفق باشیم و از عنوان قهرمانی خود دفاع کنیم. جام ملت های آسیا هر دوره سخت تر از قبل می شود و حریفان ما تغییرات خوبی داشته اند.

وی تاکید کرد: تیم های آسیایی با تمام قدرت خود به جام ملت ها می آیند اما ان شاء الله ما هم با قهرمانی برمی گردیم.

کاپیتان تیم ملی فوتسال با بیان اینکه برنامه ریزی ها برای این تیم بهتر شده است، گفت: با این حال امکانات جای بهتر شدن دارد. انتظارات از تیم ملی ایران حضور در فینال جام جهانی و یا کسب عنوان قهرمانی جهان است، پس باید امکانات ما هم در همان سطح باشد.

حسن زاده تصریح کرد: فوتسال ما پتانسیل بسیار بالایی دارد اما امکانات آن نسبت به پتانسیل ضعیف تر است. البته این امکانات بهتر شده است، ولی برای جام جهانی نیاز است که پیشرفت کنیم.

کاپیتان تیم ملی فوتسال در پایان درباره انتظارات از این تیم گفت: این انتظارات می تواند به تیم فشار بیاورد. انتظارات از تیم ملی هم مثبت است و هم منفی و ما سعی می کنیم به جنبه مثبت این فشارها توجه کنیم.