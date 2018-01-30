منابع آب ایران تنها پاسخگوی نیاز ۴۰ میلیون نفر است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارع با تایید این خبر که بسیاری از دشت‌های ایران با فرونشست زمین مواجه شده‌اند، گفت: در ۳۵ سال اخیر مساله خشکسالی در ایران به طور گسترده وجود داشته و رشد و تمرکز جمعیت در برخی مناطق و در پی آن توسعه کشاورزی که ۴۰درصد اشتغال در ایران را رقم می‌زند، همچنین پمپاژ آب به افزایش فرونشست زمین دامن زده است، تاجایی‌که ۹۰ درصد منابع آب برای این صنعت مصرف می‌شود.

وی با اشاره به میزان فرونشست در تهران ادامه داد: افزایش جمعیت این شهر در برخی مناطق از جمله دشت جنوب و غرب و به دنبال آن پمپاژ آب‌های زیرزمینی به منظور تامین آب شرب مورد نیاز و آب کشاورزی موجب فرونشست زمین شده است.

منابع آب تهران تامین‌کننده نیاز ۲ میلیون نفر است

زارع با تاکید بر اینکه منابع آب ایران تنها برای ۴۰ میلیون نفر پاسخگو بوده در حالی که ایران دارای ۸۰ میلیون جمعیت است یادآورشد: تهران از 8 میلیون و ۷۰۰ هزار جمعیت در شب‌ها برخوردار بوده که در طول روز نیز جمعیت شناور بدان افزوده می‌شود و این در حالی است که در این شهر تنها برای ۲ تا ۲ و نیم میلیون نفر آب شرب وجود دارد که از سه سد لار، لتیان و کرج تامین می‌شود، بنابراین چاره‌ای نیست جز اینکه از طریق پمپاژ آب از طریق تصفیه آب‌های زیرزمینی، آنها را مجدد به چرخه مصرف برگردانند، ضمن اینکه بحران خشکسالی در سال‎های اخیر نیز بر عمق این مشکل افزوده است.

وی خاطرنشان کرد: افزایش جمعیت تهران بیشتر به دلیل مهاجرت به این شهر بوده و رشد جمعیت از طریق زاد و ولد در آن بسیار محدود است، کمااینکه بر اساس تحقیقات مرکز آمار ایران در پایتخت سالانه حدود ۱/۱ درصد در پی زاد و ولد و ۱/۷۳ درصد متاثر از مهاجرت، رشد جمعیت را شاهد هستیم.

فرونشست زمین تهران غیرقابل بازگشت است

زارع با بیان اینکه فرونشست زمین تهران غیرقابل بازگشت است، تصریح کرد: بر اساس اندازه‌گیری فرونشست زمین در تهران به این نتیجه رسیدیم در ۳۵ سال گذشته به دلیل پمپاژ ۱۲ متری آب در دشت‌های غرب تهران همین میزان فرونشست زمین نیز وجود داشته است که این معضل خانه های شهریار، وردآورد، جنوب جاده تهران-کرج تا نزدیک منطقه غرب تهران از جمله فرودگاه مهرآباد، تهرانسر و منطقه ۱۷، ۱۸ و ۹ را تحت تاثیر قرار داده است.

مدیر گروه مهندسی زلزله شناسی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، از فرونشست زمین به عنوان عامل تغییر تنش در گسل‌های تهران یاد کرد و افزود: فرونشست در دشت‌های غرب، جنوب و رفسنجان که گسل‌های فعال از آنها عبور می‌کنند، می تواند موجب تغییر تنش در این مناطق شود، از سوی دیگر پمپاژ آب و افزایش فرونشست زمین باعث کم شدن تنش قائم شده و این همان موضوعی بوده که در گسل شمال تهران اتفاق افتاده است، کمااینکه شواهد ناشی از این مهم، ما را به بررسی دلیل فرونشست ۱۲ متری زمین سوق داد.